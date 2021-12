Oranienburg: Zusätzliche „Impfstelle“ im Märkischen Sozialverein

Oranienburg

Ab Montag, 20. Dezember 2021, wird in den Räumlichkeiten des „Märkischen Sozialvereins e.V.“ in der Liebigstraße 4 in Oranienburg eine zusätzliche Impfstelle eröffnet. Nach Weihnachten und im neuen Jahr soll insbesondere Berufstätigen die Gelegenheit geboten werden, sich ohne zeitliche Jobprobleme am Wochenende impfen zu lassen.

Zusatztermine vor Weihnachten

Es wird dann immer regelmäßig von Freitag bis Sonntag jeweils von 10 bis 15 Uhr geimpft, auch Silvester und Neujahr. Impfwillige können sich aber auch noch vor Weihnachten impfen lassen. Der Märkische Sozialverein hat Zusatztermine organisiert am Montag, 20. Dezember, in der Zeit von 15 bis 18 Uhr, Dienstag, 21. Dezember, in der Zeit von 13 bis 18 Uhr und Mittwoch, 22. Dezember, von 13 bis 18 Uhr. Alle Informationen auch unter www.oranienburg-impft.de.

Von MAZonline