Oranienburg

Zwei Diebe haben am Montag gegen 17.55 Uhr versucht, massenweise Rasierklingen aus einem Einkaufsmarkt in der Oranienburger Friedensstraße zu stehlen. Mitarbeiter des Hauses beobachteten die zwei Personen, wie diese mehrere Packungen der Marke „ Gilette“ in ihren Rucksack packten und den Markt durch den eigentlichen Eingang am Info-Stand verlassen wollten.

Dort schlug das Warnsystem an. Die beiden Männer wurden vom Personal angesprochen, woraufhin sie sofort in Richtung Haupteingang des Einkaufszentrums flüchteten. Ein Mitarbeiter schaffte es aber, den Rucksack von der Schulter von einem der Diebe zu ziehen. Darin befanden sich Rasierklingen im Wert von zirka 267 Euro.

Ein Zeuge hatte die beiden Flüchtenden aus dem Laden rennen sehen und versuchte zu Fuß die Diebe einzuholen. Das gelang ihm aber nicht. Herbeigeeilte Polizisten suchten dann die Umgebung des Marktes ab, hatten dabei aber auch keinen Erfolg.

