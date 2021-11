Oranienburg: Zwei Varianten für Radwegebau in der Sachsenhausener Straße

Oranienburg

Die Sachsenhausener Straße ist eine der wichtigsten Verkehrsadern in Oranienburg. Der Straßenzug liegt nördlich der Innenstadt und verbindet diese im weiteren Verlauf das Zentrum Oranienburgs mit dem Ortsteil Sachsenhausen. Schon seit Jahren wird über eine bessere Radwegsituation diskutiert und debattiert, nun kommt Bewegung in diese Thematik. Die Stadtverwaltung wird eine Beschlussvorlage einbringen, die den grundhaften Ausbau der Sachsenhausener Straße zwischen Rungestraße und Heidestraße vorsieht.

Grundhafter Ausbau der Sachsenhausener Straße

Gegenstand der Beschlussvorlage ist die Vorstellung verschiedener Planungsvarianten für den grundhaften Ausbau der Sachsenhausener Straße zwischen der Rungestraße (Kreisverkehr) bis zur Heidestraße. Der umzubauende Straßenabschnitt der Sachsenhausener Straße ist 445 Meter lang. Im Bestand ist je Richtung ein Fahrstreifen vorhanden. Für den Radverkehr steht stadtauswärts zwischen Rungestraße und Heidestraße ein vom Gehweg getrennter Radweg ohne Benutzungspflicht und im weiteren Verlauf ein benutzungspflichtiger Radfahrstreifen zur Verfügung. Stadteinwärts steht dem Radverkehr zwischen Rungestraße und der Zufahrt zum Gewerbepark Oranienburg ein getrennter Radweg und im weiteren Verlauf ein gemeinsamer Geh- und Radweg zur Verfügung. Zwei Varianten werden in der Beschlussvorlage vorgestellt.

Zwei Varianten werden vorgestellt

In der Variante A wurde die Möglichkeit untersucht, in dem Abschnitt beidseitig einen 2,50 Meter breiten Gehweg anzulegen, der für Radfahrende freigegeben wird. Für den Radfahrenden besteht demnach die Wahlmöglichkeit zwischen der Nutzung der Fahrbahn oder der (Mit-)Benutzung des Gehweges. In der zweiten Variante wird neben den Fahrspuren ein 1,85 Meter breiter Radfahrstreifen einschließlich Markierung für den Radverkehr vorgesehen, der von Kraftfahrzeugen nicht überfahren werden darf. Beide Varianten würden deutlich über eine Million Euro kosten.

Von Knut Hagedorn