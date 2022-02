Neugeborene Kinder mit Wohnsitz in Oranienburg werden von der Stadt ab sofort mit einer Baby-Willkommensmappe begrüßt. Bestückt ist diese unter anderem mit nützlichen Informationen zu Kinderärzten, Beratungsstellen und Kitas in der Stadt, einem Antragsformular für die Beantragung eines Kitaplatzes und der neu aufgelegten Broschüre „Mit Kindern unterwegs in Oranienburg“.