Oranienburg

Ein 66-jähriger Oberhaveler Radfahrer stürzte am Sonnabend (17. Oktober) gegen 1.40 Uhr in der Germendorfer Allee Ecke Eichendorffer Straße und verletzte sich dabei. Das teilte die Polizei am Montagnachmittag mit. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,87 Promille, woraufhin ihm in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Seine Verletzungen wurden dort ebenfalls behandelt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Gefährdung im Straßenverkehr gegen den Mann.

Von MAzonline