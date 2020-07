Oranienburg: ehemalige OWG-Mieter sind gefrustet

Oranienburg

Zwei ehemaligen Mietern (Namen der Redaktion bekannt) der Oranienburger Wohnungsbaugenossenschaft eG (OWG) stößt derzeit der Umgang mit ihnen sauer auf. Konkret geht es um die Rückzahlung der eingezahlten Genossenschaftsanteile, die beim Einzug in eine Wohnung der OWG zu entrichten sind. Beim ersten Betroffenen beläuft sich die eingelegte Summe auf 1200 Euro, die dem ehemaligen Mieter nach Ablauf der vertraglich vereinbarten Frist seit Juni 2020 zustehen. Erhalten hat er sein Geld bisher aber noch nicht. „Ich habe dann Ende Juni bei der OWG angerufen und höflich nach meinem Geld gefragt“, erzählt er.

OWG begründet Verzögerung mit Coronapandemie

Laut seiner Aussage begründet die Wohnungsbaugenossenschaft die verspätete Rückzahlung mit der Coronapandemie. So sei ihm gesagt worden, dass die Auszahlung auf einer Versammlung der Genossenschafter beschlossen werden müsse – das wären zwischen 80 und 100 Leute. So steht es auch in einem Schreiben, welches der Mieter nach seinem Auszug bekam. „Die Auszahlung der Geschäftsanteile erfolgt satzungsgemäß nach Feststellung der Bilanz für das genannte Geschäftsjahr durch die Vertreterversammlung“, heißt es in dem Brief, der der Redaktion vorliegt. „Diese Versammlung kann wohl auf Grund der Coronapandemie derzeit nicht stattfinden, weshalb ich auch mein Geld noch nicht bekomme“, erklärt der betroffene Mieter weiter.

Anzeige

„Vertrag ist Vertrag“

Anfang Juli bekam der Mieter dann auch Post von der OWG, in der ihm die Begründung noch einmal bestätigt wurde. Darin heißt es, dass die Versammlung durchgeführt werden soll, sobald sich die gesetzlichen Bestimmungen dahingehend geändert haben. „Derzeitig ist für uns aber leider nicht absehbar, wann das sein wird“, schreibt die OWG weiter. Wirklich Verständnis hat der ehemalige Mieter für dieses Vorgehen nicht. „Mit einer Maske und mit Abstand muss doch auch so eine Versammlung möglich sein“, findet er. Schließlich habe er sein Geld ja auch fristgerecht eingezahlt und hätte es dementsprechend auch gern fristgerecht zurück. „Vertrag ist Vertrag“, stellt er klar. Mittlerweile hat der Mieter die offene Summe per Einschreiben und vierwöchiger Frist bei der OWG angemahnt. Und er gibt zu bedenken: „Corona ist ja nicht morgen vorbei, wie lange wollen sie denn die Auszahlung noch hinauszögern?“

Weitere MAZ+ Artikel

Ehemalige Mieter reagieren mit Unverständnis

Unabhängig vom ersten Betroffenen meldete sich ein weiterer ehemaliger Mieter, der aktuell vor dem gleichen Problem steht. Von 2005 bis Juli 2018 war er Mieter der OWG, ihm stehen etwa 1400 Euro Genossenschaftsanteile zu. „Die Auszahlung wurde mir nach meinem Auszug aus der Wohnung schriftlich für Juli 2020 angekündigt“, erklärt er. Auch er bekam kürzlich Post seines damaligen Vermieters, in der die Verzögerung der Auszahlung angekündigt wurde. „Kann man die Versammlung nicht vielleicht auch online abhalten?“, fragt er sich. Andere Gremien seien ja schließlich auch so beschlussfähig. „Warum funktioniert das dann nicht bei der OWG?“ Auch er mahnt die Wohnungsbaugenossenschaft jetzt schriftlich an, um seine Ansprüche nicht zu verlieren. „Ich werde die OWG in Zahlungsverzug setzen“, erklärt er, und ergänzt: „Es werden ja sicher noch weitere Mieter davon betroffen sein, Corona ist ja nicht erst seit gestern. Warum hat man nicht mittlerweile die technischen Voraussetzungen geschaffen, um die Versammlung online abzuhalten?“, fragt er mit einer großen Portion Unverständnis über die Vorgehensweise der OWG.

Die Oranienburger Wohnungsbaugenossenschaft eG selbst war trotz mehrmaliger Nachfrage seitens der MAZ nicht für eine Stellungnahme zum Sachverhalt zu erreichen.

Von Stefanie Fechner