Oranienburg feiert „Tag der Deutsch-Israelischen Freundschaft“

Oranienburg

Noch bis Dienstag (22. September) ist im Rahmen des Prozesses zur Etablierung einer Städtepartnerschaft zwischen Oranienburg und Kfar Jona in Israel die Ausstellung »1948. Wie der Staat Israel entstand.« in der Oranienburger Tourist-Information zu sehen. Den Besuchern wird dort auf 32 Schautafeln umfangreiches Wissen zur Vorgeschichte, Notwendigkeit und zum Ablauf der Gründung des jüdischen Staates vermittelt.

Mit dem Abschluss der Ausstellung veranstaltet die Deutsch-Israelische Gesellschaft (DIG) in Kooperation mit dem Bildungsforum Brandenburg der Konrad-Adenauer-Stiftung nun am letzten Ausstellungstag am 22. September einen »Tag der Deutsch-Israelischen Freundschaft«.

Anzeige

Oranienburger Oberstufenzentrum unterhält bereits Schulpartnerschaft nach Israel

Am Vormittag finden in diesem Rahmen zwei nichtöffentliche Schulveranstaltungen zum Thema „Die Israelis? Gibt es nicht. Über Vielfalt in Israels Gesellschaft“ mit dem Israel-Experten Helge Eikelmann im Georg-Mendheim-Oberstufenzentrum (OSZ) statt, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Das OSZ unterhält bereits eine Schulpartnerschaft mit der Stadt Kfar Jona in Israel. Zwei für dieses Jahr geplante Schüleraustauschreisen mussten jedoch aufgrund der Coronapandemie abgesagt werden, wie Schulleiter Dieter Starke mitteilte. Erst vor wenigen Tagen hatte der israelische Schriftsteller Ron Segal am OSZ seinen Debütroman in einer Buchlesung vorgestellt und war mit Schülerinnen und Schülern ins Gespräch gekommen.

Weitere MAZ+ Artikel

Deutsch-Israelische Gesellschaft Dienstagnachmittag vor Ort

Am Dienstagnachmittag ist die Deutsch-Israelische Gesellschaft dann von 15 bis 18 Uhr mit einem Informationsstand vor der Ausstellung an der Stadtbibliothek präsent. Besucher erhalten dann Informationen über Israel und die Arbeit der Deutsch-Israelischen Gesellschaft aus erster Hand, können Fragen loswerden und ins Gespräch kommen.

Abendveranstaltung zum Blick Deutschlands und Israels aufeinander

Am Dienstagabend gibt es dann um 19 Uhr in der Stadtbibliothek im Rahmen der Finissage der Ausstellung eine Veranstaltung mit dem Referenten Helge Eikelmann zum Thema „Das Bild vom Anderen: Der israelische Blick auf Deutschland und der deutsche auf Israel.“ Dabei soll es um die komplexen deutsch-israelischen Beziehungen, die ständiger Veränderung unterworfen sind, gehen – am besten sichtbar im wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Austausch: Wie hat sich das Verhältnis entwickelt, welche Herausforderungen gab es? Und wo gibt es heute das größte Potenzial im Austausch, wo „Made in Germany“ auf die „Startup-Nation“ trifft? Nach einem Impulsvortrag von Helge Eikelmann, Leiter der Initiative Israel Innovation Hubs bei der Deutsch-Israelischen Wirtschaftsvereinigung, kommen er sowie Jochen Feilcke, MdB a.D. und Vorsitzender der DIG Berlin-Brandenburg, zu den Fragestellungen mit den Gästen ins Gespräch.

Aufgrund der coronabedingt eingeschränkten Platzzahl ist eine Anmeldung für die Abendveranstaltung über das Büro des Bürgermeisters telefonisch unter 03301/600 60 11 oder per E-Mail an gilz@oranienburg.de erforderlich.

Von Nadine Bieneck