Oranienburg gedenkt den Opfern der November-Pogrome 1938

Oranienburg

In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 setzten Nationalsozialisten und ihre Helfer in ganz Deutschland vor aller Augen Synagogen in Brand. Sie misshandelten jüdische Bürgerinnen und Bürger und demolierten deren Geschäfte und Wohnungen. Während und unmittelbar in Folge der Ausschreitungen kamen mehr als 1300 Jüdinnen und Juden zu Tode.

Stadtverordnetenvorsteher Dirk Blettermann (l.) und Bürgermeister Alexander Laesicke gedachten der Opfer. Quelle: Knut Hagedorn

Auch in Oranienburg zogen Schlägertrupps los, um Wohnungen und Geschäfte von Jüdinnen und Juden anzugreifen und zu zerstören. Sie schändeten Gräber auf dem jüdischen Friedhof und verwüsteten das jüdische Bethaus in der Havelstraße, das später geschlossen und zwangsverkauft wurde. Zudem verschleppten die Nationalsozialisten in den Tagen nach den Pogromen 27 000 jüdische Männer in Konzentrationslager. Über 6300 von ihnen wurden nach Oranienburg ins KZ Sachsenhausen gebracht. Mindestens 65 überlebten die Lagerhaft nicht.

Rabbiner Andreas Nachama sprach zu den Gästen der Gedenkveranstaltung. Quelle: Knut Hagedorn

Am Dienstagabend gedachten zahlreiche Menschen auf Einladung der Stadt Oranienburg und der Gedenkstätte Sachsenhausen der Opfern der Pogrome in Oranienburg. Am Gedenkstein am ehemaligen jüdischen Bethaus in der Havelstraße versammelten sich Vertreter aus Politik, Kirche, Wirtschaft und ganz normale Bürgerinnen- und Bürger. Oranienburgs Bürgermeister Alexander Laesicke sprach in seiner Rede davon das man 83 Jahre nach diesen schrecklichen Taten optimistisch in die Zukunft schaue, um aus der Last der Vergangenheit eine süße Frucht für die Zukunft entstehen zu lassen. Auch Axel Drecoll, Direktor der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten, erinnerte in seine Rede an die Verbrechen der Nationalsozialisten. Eine bewegende Rede hielt der Rabbiner und Sohn eines Sachsenhausen-Überlebenden, Andreas Nachama. Er zitierte unter anderem Primo Levi – Überlebender von NS-Konzentrationslagern: „Es ist geschehen und es kann wieder geschehen.“ Vor der Kranzniederlegung betete noch Rabbiner Alexander Kahanovsky

Von Knut Hagedorn