Oranienburg hat ab sofort ein „Amt für Digitales“

Bürgermeister Alexander Laesicke hat in der Stadtverwaltung Oranienburg ein Amt für Digitales eingerichtet. Zu dessen Aufgaben gehören unter anderem die Erstellung und Abstimmung einer Digitalisierungsstrategie, die Koordinierung der Digitalisierungsaktivitäten zwischen Stadtverwaltung, städtischen Einrichtungen und Gesellschaften und der Ausbau digitaler Dienstleistungen der Stadt Oranienburg.

Digitalisierung in Oranienburger Verwaltung soll zügiger vorankommen

„Wir bündeln die strategische und operative IT an einer zentralen Stelle. Damit wollen wir der Digitalisierung in der Stadtverwaltung noch einmal neue Impulse geben und sie zügiger voranbringen“, so Laesicke. Als Amtsleiter wurde Gilbert Collé berufen, zuletzt Leiter der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit. Collés anschließend angedachter Wechsel zu den Stadtwerken Oranienburg war im August letztlich geplatzt. Zukünftig wird er nun dem neu gegründeten Digital-Amt vorstehen.

Digitaler Wandel stellt Kommunen vor Herausforderungen

„Der digitale Wandel stellt die Verwaltung vor große Herausforderungen. Die Kommunen haben die anspruchsvolle Aufgabe, in den nächsten Jahren ihre Verwaltungsleistungen auch elektronisch anzubieten. Ich freue mich, dass ich mich mit meinen beruflichen Kompetenzen in diesen wichtigen Bereich einbringen kann“, so Collé.

