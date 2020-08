Oranienburg

Wer im Bereich der Bernauer Straße in Oranienburg vom Hunger geplagt wird, der kommt an einem kleinen Zwischenstopp bei Brandenburgs wohl kleinstem Hotdog Stand nicht vorbei. An der Ecke zur Lehnitzstraße, genau vor Nannis Kinderparadies, bieten Inhaber André Bernstein und zwei Mitarbeiter frische Leckereien sowohl zum Mitnehmen als auch zum Verzehr vor Ort an. „Ein sehr guter Standort, er wird gut von den Kunden angenommen“, bilanziert der Inhaber nach etwas über zwei Monaten. Die Schlange vor dem Stand gibt ihm Recht. Beim Test der MAZ-Redaktion kostete sich das Team einmal die Angebotstafel hoch und wieder runter. Vom klassischen Hotdog über die scharfe Variante mit Jalapenos bis hin zum speziellen Pulled Pork Hotdog ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Das MAZ-Team probierte sich einmal quer durch das Angebot. Das Fazit: einfach lecker! Quelle: Sebastian Morgner

Hinter dem kleinen Verkaufsfenster steht Ali (24) aus Berlin und bereitet die Hotdogs nach den Wünschen der Kunden zu. „Der Chilli Cheese Hotdog und der Coleslawdog sind die Verkaufsschlager“, berichtet er aus seiner Erfahrung. Weiterhin können die Kunden zwischen Rinder- und Geflügelwurst wählen, die in das Brötchen aus eigener Produktion gelegt wird – hungrig muss also niemand nach Hause gehen. Wer seinen Hotdog lieber in den heimischen vier Wänden genießen will, bekommt eine umweltfreundliche Verpackung aus Pappe.

Von Montag bis Freitag ist das Team von 11 bis 19 Uhr für die Kunden da. Quelle: Sebastian Morgner

Auch über die kommende kalte Jahreszeit müssen Hungrige nicht auf das Angebot verzichten. „Wir sind auch im Herbst und Winter da“, bestätigt André Bernstein, der aktuell noch weitere Hotdog Stände bis hoch nach Rostock aufbaut. In Oranienburg ist das Team von Montag bis Freitag in der Zeit von 11 bis 19 Uhr für die Kunden da. Und das Fazit aus der MAZ-Redaktion? Lange Zeit war es ruhig in der Küche, weil alle mit dem genüsslichen Verzehr ihres Hotdogs beschäftigt waren. Am Ende war sich das Team einig: es war einfach lecker!

Von Stefanie Fechner