Oranienburg

In der Havelstadt wird es künftig statt einer Fachhochschule der Polizei eine Hochschule der Polizei geben. Einen entsprechenden Beschluss fasste der Landtag in Potsdam. Die Kriminalistenausbildung soll verstärkt und ein Masterstudiengang Kriminalistik eingeführt werden, sagt Landtagsabgeordneter Björn Lüttmann.

Verbesserung der Polizeiausbildung

„Unsere Polizei muss sich ständig neuen Herausforderungen stellen. Besonders in den Bereichen Cyberkriminalität, Wirtschafts- und Organisierte Kriminalität oder Kriminalprävention brauchen wir mehr Spezialisten“, kommentiert Lüttmann den Beschluss. Der Ausbau der Polizeiausbildung sei nicht nur ein Gewinn für das Land, sondern auch für die Stadt Oranienburg.

Mehr Menschen brauchen mehr Wohnraum

Neben dem von Lüttmann positiv bewerteten Beschluss des Landes, sieht der Politiker aber noch das Problem des knappen Wohnraums, denn die Polizisten müssten in Oranienburg untergebracht werden. „Das geplante Wohnheim auf dem Gelände der alten Wache in der Berliner Straße muss so schnell wie möglich gebaut werden. Nach meiner Kenntnis soll in diesem Jahr Baubeginn sein und der erste Spatenstich erfolgen. Die Attraktivität der Polizeihochschule würde damit weiter gestärkt und der angespannte Wohnungsmarkt in Oranienburg gleichzeitig entlastet werden“, meint Björn Lüttmann. 400 Unterkunftsplätze sollten so zur Verfügung stehen, die nötigen Gelder seien im Landeshaushalt bereits eingeplant.

