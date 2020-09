Oranienburg

Dieses Thema sorgt für Zündstoff: Um den Brand- und Gefahrenschutz in den Oranienburger Ortsteilen Schmachtenhagen, Wensickendorf und Zehlendorf auch zukünftig sicher zu stellen, ist laut Sozialdezernentin Stefanie Rose und Stadtwehrführer Sven Marten eine Neuordnung der Freiwilligen Feuerwehren in den drei Ortsteilen notwendig. In der Endkonsequenz heißt dies: die drei Wehren sollen zusammengelegt und an einem Standort gebündelt werden. Aufgrund strategischer Überlegungen soll der in Schmachtenhagen liegen.

Neuordnungs-Konzept des Stadtwehrführers führt Ursachen und Lösungsansätze zusammen

Ein 20-seitiges Grundkonzept hat Marten, gleichzeitig Leiter des Amts für Brandschutz der Stadt Oranienburg, zum Thema ausgearbeitet. Darin zählt er gleich mehrere Gründe für diese – langfristig vorgesehene – Neuordnung aus. So führe die eingeschränkte Tagesverfügbarkeit der Wehren zu geringeren Einsatzzahlen – trotz guter Ausstattung mit ausgebildeten Maschinisten könnten Einsatzfahrzeuge aufgrund fehlender Leute über Tage teils nicht ausrücken. Hinzu kommt – die Löschwasserversorgung im Einzugsgebiet der Ortswehren ist nicht flächendeckend gegeben. Ein Problem, welches auch der Zehlendorfer Ortsbeirat seit längerem bemängelt und anmahnt. Wie Marten erklärt, sei die Fahrzeugtechnik in den Ortsteilen für den Bereich, den die Wehren abdecken, „überwiegend ungeeignet“. In absehbarer Zeit sei daher Aufrüstungsbedarf von Nöten. Gleiches gelte für die Feuerwehrgebäude – auch da gebe es Handlungsbedarf bis hin zum notwendigen Neubau.

Favorisierte Lösung: Neuer Standort der drei Wehren in Schmachtenhagen

Als Lösung für die Gemengelage also favorisieren der Stadtwehrführer und Stefanie Rose, deren Verwaltungsbereich das Amt für Brandschutz zugeordnet ist, die Bündelung der drei Wehren in Schmachtenhagen. Neben dem Grobziel, den Brandschutz im Einzugsbereich der drei Wehren auch zukünftig sicherstellen zu können, gehe es auch „um eine Bündelung der Kompetenzen und nicht darum, eine Feuerwehr zuzumachen“, wie Sven Marten betont. Tatsächlich ist allerdings im Konzept in puncto einer langfristigen Lösung auch von der Stationierung hauptamtlicher Kräfte am neuen Standort die Rede.

Viel Gegenwind für das Konzept auf der Zehlendorfer Ortsbeiratssitzung

Was die Zehlendorfer von der Gesamtidee halten, machten sie am Dienstagabend sehr deutlich auf ihrer Ortsbeiratssitzung deutlich. Stefanie Rose und Sven Marten hatten an der Sitzung teilgenommen, um dort ihr Konzept vorzustellen und dafür zu werben. „Es herrscht viel Gegenwind dazu vor“, konstatierte die Sozialdezernentin anschließend. „Wir wissen um die Bedeutung der Feuerwehren für das Dorfleben und auch, dass Emotionen beim Thema Feuerwehr immer eine Rolle spielen“, räumt sie ein und erklärt: „Wir sind bereit, miteinander ins Gespräch zu kommen. Am Ende geht es auch darum, dass durch einen Standortwechsel deutlich bessere Rahmenbedingungen geschaffen werden.“ In anderen Kommunen seien solche Konzepte bereits erfolgreich umgesetzt worden. „Die Skepsis vor solch einer Neustrukturierung ist verständlich“, räumt auch Bürgermeister Alexander Laesicke ein. Auch er sagt jedoch: „Ein neues Haus am neuen Standort bietet ganz andere technische Möglichkeiten. Neben ehrenamtlichen auch auf hauptamtliche Kräfte zu bauen, macht mit Blick in die Zukunft auf jeden Fall Sinn.“ De facto wirken sich jedoch die Veränderungen der Arbeitswelt in Zeiten von Fachkräftemangel und einer Fast-Vollbeschäftigung in der Zielgruppe der Feuerwehreinsatzkräfte so stark auf die Einsatzbereitschaft am Tage aus, dass Handlungsbedarf geboten sei. Der Sozialausschuss wird das Thema am kommenden Dienstag (22. September, 18 Uhr, Orangerie im Schlosspark) erstmals behandeln.

