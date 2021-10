Oranienburg putzt sich für den Herbst

Oranienburg

Pünktlich um 9.30 Uhr war der kleine Klapptisch aufgestellt – Mülltüten, Handschuhe, Greifzangen und weitere Utensilien für eine gründliche Putzaktion waren ausreichend vorhanden. Der Oranienburger Geocacher Daniel Jantzen hatte nichts dem Zufall überlassen, um sich zusammen mit zwei Dutzend Gleichgesinnten am Oranienburger Herbstputz zu beteiligen.

Der Klapptisch war gut bestückt am Sonnabendmorgen. Quelle: Knut Hagedorn

„Seit 2016 haben wir jedes Jahr als Geocacher am Frühjahrsputz in Oranienburg teilgenommen. Da dieser in diesem Jahr verschoben wurde, war es für uns eine Selbstverständlichkeit, nun halt im Herbst daran teilzunehmen“, berichtet der 35-Jährige. Geocacher treffen sich per GPS-Daten und unternehmen normalerweise eine Schatzsuche, im Falle von Jantzen und Co. wird Müll gesammelt. Jantzen sieht zwar die Stadt Oranienburg generell als recht sauber an, bemerkt aber auch: „Es gibt natürlich Stellen, die schon recht verschmutzt sind.“ Einer dieser Stellen nahmen sich die knapp 20 Geocacher um Daniel Jantzen am Sonnabendvormittag an, nämlich die Ufer der Havel im Bereich des Schlosshafens. Mit dabei war unter anderem auch der Finne Hannu Korpimäki, der aus Frankfurt am Main nach Oranienburg reiste. „Ich beteilige mich seit vielen Jahren an solchen Aktionen und bin ein leidenschaftlicher Geocacher“, berichtet der 61-Jährige. Doch auch an anderen Stellen der Stadt und in den Ortsteilen wurde fleißig Dreck, Müll und Unrat beseitigt.

Gut gelaunt startete man auch im Bürgerzentrum in den Tag. Quelle: Robert Roeske

Am Bürgerzentrum in der Albert-Buchmann-Straße versammelten sich ebenfalls rund 20 Personen, um gemeinsam dem Unrat zu Leibe zu rücken und Herbstblüher einzupflanzen. „Wir wollen mit solchen Aktionen auch das Gemeinschaftsgefühl stärken. Die Stadt ist sauber, der Stadthof leistet tolle Arbeit wie ich finde, aber ab und an gibt es noch ein paar Stellen, wo wir gemeinsam Hand anlegen können. Als Abschluss haben wir dann zusammen gegrillt“, berichtet Stadtmitarbeiterin Aileen Burczyk. Mit dabei war auch die Siebenjährige Marlien aus Oranienburg, die zusammen mit ihren Eltern sich am Herbstputz beteiligte. „Es ist immer wichtig was für die Umwelt zu tun und die Stadt schöner zumachen“, so die kleine Marlien.

Norbert Anders bereitet die Flächen rund um die Feuerwehr in Sachsenhausen für den Adventmarkt vor. Quelle: Robert Roeske

Auch in den Ortsteilen wurde sich am Sonnabend rege am Herbstputz beteiligt. So trafen sich Bürgerinnen und Bürger unter anderem in Sachsenhausen und Lehnitz zum gemeinschaftlichen Aufräumen.In Sachsenhausen wurden die Flächen rund um die Feuerwehr gereinigt und Winterfest gemacht und zugleich damit alles für den geplanten Adventsmarkt vorbereitet. Mit dabei war auch Ortsvorsteher Burkhard Wilde, der solche Aktionen auch wichtig für das Gemeinschaftsgefühl ansieht.

In Lehnitz wurden unter anderem die Straßenschilder gereinigt. Quelle: Privat

Im Ortsteil Lehnitz wurden Parkbänke von Graffiti befreit, Verkehrs- und Straßenschilder gereinigt und an der Dropebrücke wurden neue Büsche gepflanzt und Unkraut gejätet. „Ich bin wirklich sehr Stolz auf alle Bürgerinnen und Bürger die sich an der Aktion beteiligt. Es wurde sehr viel geschafft und alle haben einen tollen Beitrag geleistet, unseren Ortsteil wieder ein Stück schöner und sauberer zu machen“, zeigte sich auch Ortsvorsteher Matthias Hennig begeistert vom Engagement, auch wenn er selbst anhand privater Verpflichtungen nicht teilnehmen konnte. Gesamtübergreifend kann man bilanzieren – auch in diesem Jahr haben sich wieder viele Bürgerinnen und Bürger Oranienburgs am Stadtputz beteiligt – auch wenn dieser coronabedingt nicht im März stattfand, sondern im Oktober. Die Bereitschaft und das Engagement ist ungebrochen, sich ehrenamtlich zu beteiligen.

Von Knut Hagedorn