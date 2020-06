Oranienburg rüstet sich für den Klimawandel: Erstes energetisches Quartierskonzept auf den Weg gebracht

Oranienburg

Die Bevölkerung der Stadt Oranienburg wächst stetig – und somit auch die Nachfrage nach Wohnraum. Um sich als attraktiver Wohnstandort zu profilieren und gleichzeitig die Treibhausgasemissionen im Gebäudesektor zu reduzieren, soll im Zusammenhang mit dem Stadtumbau des Quartiers Weiße Stadt/ Walther-Bothe-Straße eine energetische Sanierung von Teilen des Wohnbestandes gefördert werden. Dafür wird ein energetisches Quartierskonzept erstellt – das erste seiner Art für die Stadt Oranienburg.

Mehr Wohnkomfort – weniger Energiekosten

Gebäude sind für einen hohen Anteil des Gesamtenergieverbrauchs und der klimaschädlichen Treibhausgasemissionen verantwortlich. Eine Kombination von Energieeinsparungen in und an Gebäuden sowie verstärkt eingesetzten erneuerbaren Energien hilft nicht nur dem Klima, sondern steigert auch den Wohnkomfort und schont durch sinkende Energiekosten die Brieftasche. Die Oranienburger Stadtverordnetenversammlung hatte sich bereits im Oktober 2018 im Rahmen des Beschlusses zur „Stadtumbaustrategie der Stadt Oranienburg“ als Ziel gesetzt, die Einsparung von Treibhausgasemissionen im Gebäudebereich sowie den Einsatz von regenerativen Energien auf Quartiersebene zu fördern. Das Quartierskonzept soll dies nun in Teilen des Wohnungsbestandes im Quartier Weiße Stadt/ Walter-Bothe-Straße umsetzen.

Vor-Ort-Begehungen sollen Energiezustand erfassen

Dabei sollen nicht nur die Gebäude selbst in den Blick genommen werden. Für den gesamten öffentlichen Raum des Viertels inklusive des Verkehrs werden im Rahmen des voranschreitenden Quartierausbaus klimafreundliche Möglichkeiten untersucht. In einem ersten Schritt wird zunächst der aktuelle Energiezustand der Gebäude erfasst. Hierfür sind Vor-Ort-Begehungen geplant, die ab dem 29. Juni stattfinden. Aus den gewonnenen Daten werden dann Entwicklungspotenziale für das Quartier und mögliche Maßnahmen zum Klimaschutz abgeleitet. Ein anschließendes Sanierungsmanagement soll Wohnungseigentümer und Bürger schließlich informieren und beraten, welche Ziele mit welchen Maßnahmen erreicht werden können. Der Prozess der Konzepterstellung ist auf ein Jahr ausgelegt und erfolgt unter Beteiligung verschiedener Fachbereiche der Stadtverwaltung sowie im Dialog mit Anwohnern und anderen lokalen Akteuren, insbesondere den Wohnungsunternehmen und den Stadtwerken. Die Ideen und Anhaltspunkte, die während des Prozesses gewonnen werden, sollen künftig weiteren Quartiersneuerungen zu Gute kommen.

