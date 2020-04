Oranienburg

In Oranienburg blüht es wieder. Pünktlich zum Frühlingsbeginn wurden kürzlich 5500 Stiefmütterchen geliefert, die von den Mitarbeitern des Stadthofes nun nach und nach unter anderem am Bötzower Platz, auf dem Sachsenhausener Kreisverkehr sowie auf verschiedenen Grünflächen in den Ortsteilen in die Erde gebracht werden. 28 000 Tulpen, Krokusse und Allium wurden bereits im Herbst gesteckt und unterstützen das große Frühlingsblühen in der Stadt. Die bunten Farbtupfer verzieren die Hochbeete entlang der Bernauer Straße, die Baumscheibe am Bötzower Platz, die Grünfläche hinter dem Bürgerzentrum, den Parkplatz an der Liebigstraße sowie die Havelpromenade und diverse Grünflächen in den Ortsteilen.

10500 Tulpen sprießen im Kreisverkehr bei Kaufland

In einem neuen Blumengewand zeigt sich dieses Jahr der Kreisverkehr am Kaufland. Statt Stiefmütterchen sprießen hier nun 10 500 farbenfrohe Tulpen. Geplant sind außerdem die Pflanzung einer Lilienwiese auf dem Rosengarten und die Anlage einer Blumenwiese, welche auf den Wunsch vieler Oranienburger Bürger zurückgeht und mit den Mitteln des Bürgerhaushaltes finanziert wird. Besondere Berücksichtigung schenkt die Stadt Oranienburg bei der Gestaltung der städtischen Grünanlagen inzwischen dem Erhalt der Artenvielfalt, der Förderung der Insektenwelt sowie klimatischen Veränderungen. So setzt die Stadt verstärkt auf mit regionalem Saatgut angelegte Blumenwiesen, die einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt und der Insektenpopulationen leisten können. Hübscher Nebeneffekt: Jede der so angelegten Blumenwiesen ist einzigartig und blüht jedes Jahr anders, denn die verschiedenen Blumenarten etablieren sich erst im Laufe der Zeit und entwickeln sich abhängig von Klima und Standort unterschiedlich.

Schlosspark wird noch nicht begrünt

Weiterhin werden auch die Mäh-Zyklen dem Erhalt der Artenvielfalt angepasst und vermehrt organische Dünger und Bodenverbesserer eingesetzt, welche das Bodenleben nachhaltig aktivieren und das Grundwasser nicht belasten. Große Rasenflächen werden außerdem künftig nur noch bei der Neuanlage bewässert. Insgesamt 260 000 m² Grünflächen sind in Oranienburg zu begrünen und zu pflegen - der Schlosspark noch nicht eingerechnet. Dafür sind regelmäßig zwei Mitarbeiter des Stadthofes im Einsatz, die zeitweise von vier zusätzlichen Mitarbeitern unterstützt werden. Hinzu kommen etwa zehn Mitarbeiter externer Pflegefirmen.

Von MAZonline