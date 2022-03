Oranienburg trauert um Sprengmeister Horst Reinhardt

Oranienburg

Mehr als 160 Bomben hat Sprengmeister Horst Reinhardt in seinem Berufsleben entschärft – einen Großteil davon in Oranienburg. Nun ist Horst Reinhardt verstorben. Das teilte Oranienburgs Stadtverordnetenvorsteher Dirk Blettermann am Dienstag mit. „Der langjährige technische Leiter des Kampfmittelbeseitigungsdienstes hat zu mehr Sicherheit in Oranienburg beigetragen“, würdigte er das Lebenswerk des Sprengmeisters. „Oranienburg hat einen Helden verloren. Oranienburgs Stadtverordnetenversammlung verneigt sich vor dem Toten.“ Der Familie wünschte er Kraft für die kommenden Wochen. „Ich bin in Gedanken bei ihnen.“

Horst Reinhardt war seit 2015 in Rente

Der gelernte Schlosser Horst Reinhardt kam zu DDR-Zeiten über die Offiziersschule beim Innenministerium zur Polizei und leitete ab 1986 den Munitionsbergungsdienst. Nach der Wende baute der Feuerwerker den Kampfmittelbeseitigungsdienst (KMBD) des neu gegründeten Landes Brandenburg mit auf. Dass sich der KMBD zu einem der leistungsstärksten Dienste auf dem Gebiet in Deutschland entwickelt habe, sei maßgeblich Reinhardts Verdienst, sagte der damalige Innenminister Dietmar Woidke (SPD) 2012 anlässlich des 40-jährigen Dienstjubiläums des Sprengmeisters.

Horst Reinhardt bei einer Ehrung. Quelle: Michael Hübner

Seinen explosiven Arbeitsplatz beschrieb Brandenburgs oberster Kampfmittelbeseitiger einmal so: „Dann sitzt man dort ganz allein, vier bis sechs Meter tief in einem Loch. Es ist Totenstille. Sogar die Vögel hören auf zu piepsen. Als ahnten sie, was ist.“ Jeder Fehler, das wusste Reinhardt, konnte der letzte sein. So etwas wie Routine, das darf es in seinem Job nicht geben. „Man kann noch so lange dabei sein – da läuft es einem eiskalt den Rücken runter“, sagte der Mann, der nach jedem erledigten Auftrag seine Frau anrief, um ihr zu sagen, dass auch diesmal alles gut gegangen sei. Nach 42 Jahren ging Horst Reinhardt am 1. Januar 2015 in Rente.

