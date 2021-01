Oranienburg

Die Stadt soll sauberer werden. Deshalb werden aktuell verschiedene Maßnahmen beraten, darunter ein Aufstocken der Mitarbeiterzahl im Ordnungsamt und ein verschärfter Bußgeldkatalog bei Verstößen. Bereits im März 2019 war der Bürgermeister von den Stadtverordneten beauftragt worden, das Sauberkeitskonzeptes der Stadt zu überarbeiten. Dabei sollten unter anderem betroffene Akteure einbezogen, der Verwarn- und Bußgeldkatalog überarbeitet sowie das Aktionsprogramm „ Oranienburg – einfach sauber“ mit neuem Leben erfüllt werden. Mit dem Ergebnis befassen sich die Mitglieder des Ausschusses für Soziales, Bildung und Bürgerbeteiligung in ihrer nächsten Sitzung am Dienstag, 26. Januar, ab 18 Uhr in der Orangerie im Schlosspark.

Verwarngelder künftig mit Ermessensspielraum

Laut der Verwaltungsvorlage soll der Bürgermeister eine Reihe von Maßnahmen umsetzen und die Kosten in die Haushaltsplanung einbringen. Dazu zählt es, den städtischen Außendienst um drei Mitarbeitende sowie im Innendienst um eine Stelle aufzustocken, befristet für zwei Jahre. Nach dem Ablauf der Frist seien Aufwand und Nutzen zu evaluieren. Für den Stadthof soll ein leistungsfähiger Laubsaugcontainer angeschafft werden. Darüber hinaus schlägt die Verwaltung erhöhte Verwarn- und Bußgelder für Abfall- und Sauberkeitsdelikte im Bereich der allgemeinen Ordnungswidrigkeiten vor. Das Beschmutzen und Beschmieren mit Graffiti soll dann mit 50 bis 500 Euro geahndet werden (jetzt 35 Euro). Wer Hundekot liegen lässt, soll dann 50 bis 250 Euro zahlen (bisher 30 Euro). Das Missachten der Leinenpflicht an der Havelpromenade wird demnach auf 30 bis 150 Euro angezogen (jetzt 10 Euro). Das Befahren der Grünanlagen würde 30 bis 50 Euro kosten (statt 10 Euro). Der Ermessensspielraum soll erlauben, Wiederholungstäter strenger zu Kasse zu bitten, erläuterte Bürgermeister Alexander Laesicke. Flankiert würden die Maßnahmen von einer Kampagne, um mitzunehmen, zu motivieren und aufzuklären.

Von Helge Treichel