Oranienburg

Am Dienstag, 10. März, nimmt Oranienburg wie in den Jahren zuvor an der Kampagne „Flagge zeigen für Tibet“ der Tibet Initiative Deutschland e.V. teil. Als Zeichen der Solidarität und um das Recht des tibetischen Volkes auf Selbstbestimmung zu unterstützen, hat Bürgermeister Alexander Laesicke die tibetische Schneelöwenfahne auf dem Schlossplatz gehisst.

Dort weht sie wie in über 3000 anderen deutschen Städten und Gemeinden zum Gedenken an den Volksaufstand von 1959. Dieses Symbol des friedlichen Widerstandes setzt ein klares Zeichen für Freiheit und Gerechtigkeit und steht für die Einhaltung der Menschenrechte sowie für den Erhalt der tibetischen Kultur, Religion und Identität. „ Tibet zu unterstützen heißt, sich für Menschenrechte und gegen staatliche Willkür einzusetzen. Als Demokraten zeigen wir den Tibetern unsere Solidarität und unseren Respekt“, so Alexander Laesicke.

Hintergrund: Seit 1949/50 ist Tibet von China besetzt. Der 10. März ist der Gedenktag zum tibetischen Volksaufstand, dem 87.000 Tibeter zum Opfer fielen. Als Folge der anhaltenden Unterdrückung leben heute 150.000 der sechs Millionen Tibeter im Exil.

Die tibetische Flagge ist das äußere Zeichen der Tibeter auf Selbstbestimmung, weshalb sie in Tibet selbst streng verboten ist und ihr Besitz oder öffentliches Zeigen hart bestraft wird. Die Tibet Initiative Deutschland e.V. (TID) setzt sich seit ihrer Gründung 1989 für das seit über 60 Jahren unterdrückte tibetische Volk ein. Sie macht mit politischen Aktionen und Kampagnen auf den Tibet-Konflikt aufmerksam und macht sich für das Selbstbestimmungsrecht des tibetischen Volkes und die Wahrung der Menschenrechte im besetzten Tibet stark. Seit 1996 ruft die Initiative deutsche Städte, Gemeinden und Landkreise zu der Kampagne „Flagge zeigen für Tibet“ auf. Damit setzen teilnehmende Städte und Bürger ein unübersehbares Zeichen der politischen Unterstützung für Tibet. Weitere Informationen unter: tibet-flagge.de.

Von MAZonline