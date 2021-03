Oranienburg zeigt Flagge für Tibet

Oranienburg

Am 10.März erinnern Städte und Gemeinden auf der ganzen Welt an den Jahrestag des tibetischen Volksaufstands, den die chinesische Regierung 1959 gewaltsam niederschlug. Auch vor dem Oranienburger Schloss weht am Mittwoch wieder die gelb-rot-blaue Tibet-Flagge und macht auf die noch immer andauernde Unterdrückung des tibetischen Volkes aufmerksam.

„Mit dem Hissen der tibetischen Flagge setzen wir ein klares Zeichen für Demokratie und Freiheit“, so Bürgermeister Alexander Laesicke. „Dem tibetischen Volk, dem seit über 60 Jahren sein Recht auf Selbstbestimmung verwehrt wird, gilt unsere volle Solidarität und unsere Anerkennung für seinen fortwährenden gewaltfreien Widerstand. Ganz generell beziehen wir mit der heutigen Aktion Stellung gegen staatliche Willkür und Menschenrechtsverletzungen, die für viele Menschen weltweit noch immer schmerzliche Realität ist.“

Hintergrund: Seit 1949/50 wird Tibet von China besetzt. Am 10. März 1959 erhob sich die tibetische Bevölkerung gegen die chinesische Besatzungsmacht. Der Volksaufstand wurde durch die chinesische Armee blutig niedergeschlagen, mindestens 87.000 Tibeterinnen und Tibeter kamen dabei ums Leben. Der Dalai Lama musste nach Indien fliehen. Als Folge der anhaltenden Unterdrückung leben heute 150.000 der sechs Millionen Tibeterinnen und Tibeter im Exil.

Die gelb-rot-blaue Schneelöwenfahne ist Symbol der tibetischen Selbstbestimmung – in Tibet selbst sind Besitz und öffentliche Darstellung der Flagge streng verboten.

Die Tibet Initiative Deutschland e. V. setzt sich seit ihrer Gründung 1989 für die Freiheit des tibetischen Volks ein. Mit politischen Aktionen und Kampagnen macht sie sich für das Selbstbestimmungsrecht der Tibeter stark und erinnert an die vielfachen Menschenrechtsverletzungen in dem besetzten Land. Seit 1996 ruft die Initiative deutschlandweit zu der Kampagne „Flagge zeigen für Tibet!“ auf, mit der teilnehmende Städte und Bürger ein unübersehbares Zeichen der Unterstützung für Tibet setzen. Inzwischen beteiligen sich über 400 deutsche Städte, Gemeinden und Landkreise an der Solidaritätsaktion.

Von MAZonline