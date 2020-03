Oranienburg

Seit 29 Jahren leistet der Arbeitslosenservice „Horizont“ in Oranienburg Sozialarbeit. Am Sonnabend, 28. März, stellt sich das Team rund um Leiterin Viola Knerndel vor. So kann man von 11 bis 14 Uhr in der Strelitzer Straße 5-6 Rohkostsalate verkosten, sich über die Tafelarbeit informieren und in der Nähstube kleine, aus Stoffresten genähte Werke bewundern. Außerdem können die Kleinen Seifenblasen herstellen und Luftballons steigen lassen. Für die Beschäftigung für Kinder ist mit Büchsenwerfen und kreativen Arbeiten gesorgt, auch das leibliche Wohl kommt Dank Gulaschkanone, Kaffee und Kuchen nicht zu kurz.

Alle Projekte sind an diesem Tag geöffnet, um die Arbeit des Vereins vorzustellen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.

Von MAZonline