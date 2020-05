Erwartungsgemäß heftig diskutiert wurde im Oranienburger Bauausschuss am Mittwochabend der von der CDU-Fraktion eingebrachte Antrag auf Schaffung eines neuen Busparkplatzes an der Gedenkstätte Sachsenhausen. Dieser soll der Entlastung der Anwohner dienen. Bevor der Ausschuss sein in der Mehrheit positives Votum abgab, ging es hoch her.