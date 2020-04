Bikerfreunde von Corona ausgebremst

Oranienburg

Frank Schwarzkopf aus Oranienburg ist startklar: Er hat sein Motorrad betankt und geputzt sowie die Batterie aufgeladen. Doch nach Herzenslust losfahren – das kann er nicht. Erst echt nicht gemeinsam mit den Gleichgesinnten seiner Interessengemeinschaft, den „Oranienburger Bikerfreunden“. Die gegenwärtige Kontaktbeschränkung verhagelt den Motorradfans ihr Hobby. Das schöne Wetter über Ostern ließ die Fanherzen besonders bluten.

Die Bikerfreunde auf Tour. Quelle: privat

„Ich diszipliniere mich und setze mich jetzt nicht aufs Bike“, sagt Carola Lüders aus Germendorf. Die Kontaktbeschränkungen seien klar definiert. Die Leute dürften zum Arzt, zur Arbeit, zum Einkaufen und zum Sport hinausgehen, aber Spazierfahrten in größeren Gruppen gehören nicht dazu. Darüber habe man vor Ostern sämtliche verfügbare Informationen eingeholt. Frank Schwarzkopf habe dazu sogar extra mit der Polizei Kontakt aufgenommen. Ergebnis: Gruppenausfahrten sind vorerst nicht erlaubt. Allerdings gebe es durchaus widersprüchliche Aussagen dazu. „Da sitzt man ein wenig in der Zwickmühle“, sagt die Germendorferin, die als einzige Frau zum siebenköpfigen Organisationsteam der Bikerfreunde gehört.

Genau das liebt Carola Lüders: das Erkunden des Brandenburger Landes und benachbarter Bundesländer, das Entdecken interessanter Orte, den Besuch von Schlössern, Burgen, Parks, Denkmälern und Aussichtspunkten. „Das macht unsere Gemeinschaft aus“, sagt sie. Und natürlich die Geselligkeit, der Fahrspaß in der Gemeinschaft und die Tatsache, dass für die gemeinsamen Ausfahrten Regeln gelten, um ein Optimum an Sicherheit zu gewährleisten (siehe Kasten).

Die Regeln der Bikerfreunde Die Bikerfreunde Oranienburg halten sich bei gemeinsamen Ausfahrten an Regeln, denn die Sicherheit geht vor. Diese Regeln sollen für einen geordneten Ablauf sorgen und müssen akzeptiert und eingehalten werden. 1 Der Organisator der Ausfahrt eröffnet und beendet die Tour. Diese Maßnahme ist notwendig, um zu gewährleisten, dass alle Mitfahrer das Ziel erreicht haben und niemand auf der Strecke geblieben ist. 2 Es versteht sich von selbst, dass alle Touren mit einer Begrüßung zur Ausfahrt und der Erstellung der Teilnehmerliste beginnen. 3 Nach gemeinsamer Fahrt ist es erwünscht und eine Frage von Teamgeist, dass ein letzter Stopp zur gemeinsamen Verabschiedung durchgeführt wird. 4 Jeder Teilnehmer an Ausfahrten und Veranstaltungen trägt das eigene Risiko. 5 Der Unfall- und Haftpflichtschutz ist für die Teilnehmer durch eigene bestehende Versicherungsverträge zu gewährleisten. Eine weitgehende Haftung ist ausgeschlossen. Insbesondere haftet die Fahrgemeinschaft nicht gegenüber den Mitfahrern und Gästen. 6 Die Ausfahrt wird in einer Gruppenfahrt durchgeführt. 7 Es besteht bei Ausfahrten striktes Überholverbot. 8 Das Verlassen der Gruppe ist nur in Notfällen gestattet. Die Teilnehmer sind verpflichtet, die Gruppe darauf aufmerksam zu machen. 9 Die Gruppe fährt in der Reihenfolge, wie die Ausfahrt begonnen wurde – vom Anfang bis zum Ende der Ausfahrt; also auch bei allen Tank- und Zwischenstopps befindet sich jeder an der gleichen Position. 10 Es wird versetzt in Zweierreihe gefahren, mit ausreichendem Abstand zum vorausfahrenden Fahrer. Nicht jeder ist sicher und fühlt sich eventuell bedrängt! 11 Ein Spurwechsel ist in jedem Fall verboten. 12 Für die Blocker ist das gefahrlose Überholen zu gewährleisten, um wieder an die Spitze der Gruppe zu gelangen. 13 Also wird in einer Reihe gefahren, bis die Blocker vorbei sind. Danach schließen alle zur alten Formation auf. Wer sich an diese Vorgaben nicht hält, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch andere in der Gruppe. Derjenige wird abgemahnt. 14 Bei jeder Ausfahrt sollte jeder Fahrer gewährleisten, dass er genug Kraftstoff für mindestens 150 Kilometer Fahrstrecke im Tank hat. Bei Tankstopps sorgt jeder selbstständig dafür, dass die Einhaltung dieses Punktes gewährleistet wird.

Die diesbezüglich geplanten Veranstaltungen sind von den Bikerfreunden bis auf Weiteres abgesagt worden. Das gilt zum Beispiel für die beiden für April geplanten Ausfahrten. Zum Saisonauftakt sollte es zur größten Feldsteinpyramide Deutschlands nach Garzau ( Märkisch-Oderland) gehen, am kommenden Wochenende zum knapp 45 Meter hohen Aussichtsturm von Blumenthal in der Ostprignitz. Weitere Ziele im Mai und Juni: der 25. Motorradgottesdienst in Friedrichswalde, die Festung Küstrin ( Kostrzyn) und das Feuerwehrmuseum Stendal. Und natürlich ist unterwegs jedes Mal ein kulinarischer Zwischenstopp eingeplant. Jetzt nur noch eingeschränkt möglich.

Die Räder stehen derzeit still – jedenfalls in der Gruppe. Quelle: Enrico Kugler

Besonders Frank Schwarzkopf steht angesichts des abgesagten Programms die Wehmut ins Gesicht geschrieben. Der 57-Jährige ist seit Gründung der freien Fahrgemeinschaft im Jahr 2000 mit von der Partie. Zuvor hatten sich nur Einzelne zu Fahrten getroffen. Ihm kam dann die Idee, alle in dieser Form zusammenzubringen, sagt er. „Was auch gelang – ohne Verpflichtungen, mit freier Entscheidung, aber einem festen und beständigem Teilnehmerstamm.“ Die Gruppe wurde immer beliebter, der Zulauf immer größer. Als bis zu 50 bis 60 Teilnehmer zusammenkamen, wurde der Vorplatz der Feuerwache in Sachsenhausen zum Treffpunkt auserkoren. „Das hatte auch den Vorteil, dass wir in Zusammenarbeit mit dem Löschzug unseren ersten Bikergottesdienst zum 100-jährigen Bestehen der Feuerwehr veranstalteten“, erinnert sich Schwarzkopf, der selbst Feuerwehrmann ist: „Ein voller Erfolg!“ Inzwischen treffen sich die Teilnehmer allerdings an den Star-Tankstellen in Sachsenhausen oder in der Walter-Bothe-Straße.

Die Motorräder sind startklar. Quelle: Enrico Kugler

Was ihm am meisten fehlt? Frank Schwarzkopf muss nicht lange überlegen: „Die Sonne genießen, gemeinsam anhalten, was angucken, Mittag essen, blöd quatschen.“ Touren um 300 Kilometer hätten eine optimale Länge.

Carola Lüders führt ihren Freunden und sich selbst in solchen Momenten vor Augen, „dass auch wieder bessere Zeiten kommen“. Gemeinsam hoffe man auf das zweite Halbjahr. Gemeint ist zum Beispiel die mehrtägige traditionelle Sommertour, die in diesem Jahr vom 10. bis zum 12. Juli ins thüringische Triptis führen sollte – mit Übernachtung im dortigen Landhotel und Reiterhof. „Da würde ich mal ein Fragezeichen ranmachen“, sagt Carola Lüders. Aber die Gesundheit stehe bei allen Unternehmungen im Vordergrund. Um so schöner sei es dann nach überstandener Krise, den Fahrspaß und die Freiheit der Landstraßen auch gemeinsam wieder in vollen Zügen genießen zu können.

Von Helge Treichel