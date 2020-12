Fast alle Vorschläge, die sich bei der Abstimmung zum Bürgerhaushalt 2020 durchgesetzt haben, sind in der Umsetzung oder bereits fertig umgesetzt. Für den Anbau eines Trixiespiegels hat das Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung jedoch eine Absage erteilt.

In Oranienburg kam es in den vergangenen Jahren mehrfach zu tödlichen Unfällen im Straßenverkehr. Trixie-Spiegel können helfen, den so genannten „toten Winkel“ zu reduzieren. Allerdings sind sie auch mit deutlichen Nachteilen verbunden. Quelle: Blaulichtreport Oberhavel