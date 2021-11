Oranienburg

Alle Jahre wieder läutet die Oranienburger Citygemeinschaft (CGO) kurz vor dem 1. Advent die Weihnachtszeit ein. Auch inmitten der Coronapandemie hielt man an dieser liebgewonnen Tradition fest und traf sich am Freitagnachmittag vor dem Weihnachtsbaum in der Bernauer Straße, um diesen gemeinschaftlich zu schmücken.

Der Weihnachtsmann der Oranienburger Citygemeinschaft. Quelle: Robert Roeske

„Neben der festlichen und sehr schönen neuen Weihnachtsbeleuchtung gehört es auch dazu, den Weihnachtsbaum zu schmücken“, berichtet Geschäftsstraßenmanager Stefan Wiesjahn vor Ort. In diesem Jahr übernahmen knapp 15 Kinder des Märkischen Sozialvereines die Schmückung des Baumes und brachten viele selbstgebastelte Sterne und Päckchen am Baum an. Wo die Kinder nicht herankamen, wurden sie von Jörg Dummer und seiner Hebebühne unterstützt. „Die Kinder haben auch selbstverfasste Wünsche an den Weihnachtsmann mit an den Baum gehängt“, berichtet Stefan Wiesjahn. Die Kinder kommen aus dem Kinderhaus in Friedrichsthal und der Tagesstätte in der Andre-Pican-Straße.

Christiane Podkowa und Stefan Wiesjahn (2.v.r.) stellen weitere Aktionen der CGO vor. Quelle: Robert Roeske

Zusammen mit Christiane Podkowa, Vorsitzende der Oranienburger Citygemeinschaft, stellte Stefan Wiesjahn noch zwei weitere Aktionen vor, die in den kommenden Wochen die Zeit bis zum Weihnachtsfest ein bisschen versüßen sollen. So wurde der Advents-Shopping-Führer vorgestellt. Dieser ist ab sofort in Papierform erhältlich, unter anderem in der Tourist-Information am Schlossplatz und in vielen Geschäften in der Bernauer Straße. „In diesem Shoppingführer ist auch unser ’lebendiger Adventskalender’ enthalten, der ab dem 1. Dezember startet“, berichtet Wiesjahn. Jeden Tag wird dann ein Geschäft in der Bernauer Straße ein Türchen öffnen und besondere Angebote anbieten. Im Adventsshoppingführer, der kostenlos erhältlich ist, ist genau aufgelistet welche Geschäfte sich beteiligen, zudem werden Rabattcoupons im Shoppingführer enthalten sein.

Von Knut Hagedorn