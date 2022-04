Oranienburger Citygemeinschaft lädt nach zwei Jahren Pause wieder zu „Koofen und Schwoofen“ ein

Oranienburg

Nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause lädt die City Gemeinschaft Oranienburg (CGO) am Freitag, 29. April, wieder zur Veranstaltung „Koofen & Schwoofen“ ein. In der Zeit von 16 bis 22 Uhr verwandelt sich die Oranienburger Innenstadt dann wieder in eine Flaniermeile zum Verweilen und Entspannen.

Bandcontest auf dem Fischerparkplatz

„Wir freuen uns sehr darauf, nach zwei Jahren Coronapause wieder dieses Event durchführen zu können“, freut sich CGO-Vorstandsvorsitzende Christiane Podkowa. Von der Tourist-Information am Schlossplatz über die Bernauer Straße bis hin zur Stralsunder Straße laden wieder zahlreiche Händler der Innenstadt am Freitag zum Flanieren, Schoppen und Wohlfühlen ein. Vor der Tourist-Information wird es leckere Maibowle vom Kurfürsten höchstpersönlich gereicht geben. Auf dem Fischerparkplatz findet von 17 bis circa 21.45 Uhr ein Bandcontest statt, wo fünf Musikgruppen um den Sieg wetteifern werden. Stelzenläufer, Tanzgruppen und viele weitere Überraschungen sollen den Abend rund um die Bernauer Straße abrunden.

Zeitgleich veranstaltete Biermeile irritiert Citygemeinschaft

„Nahezu alle Händler der Innenstadt werden sich beteiligen, was uns natürlich sehr freut. Wobei verständlicherweise auch viele etwas vorsichtiger bei der Planung geworden sind“, berichtet Podkowa, die sich zugleich über eine Kooperation mit der Hochschule der Polizei des Landes Brandenburgs freut, die sich erstmals an der traditionellen Veranstaltung in Form von Infoständen und anderen Aktivitäten beteiligen wird. „Wir merken einfach das die Menschen wieder total Lust darauf haben etwas zu unternehmen. Die Vorfreude ist auch bei uns groß“, ergänzt Geschäftsstraßenmanager Stefan Wiesjahn. Etwas getrübt wurde die Stimmung allerdings als man erfuhr, dass von Freitag bis Sonntag auf dem Schlossplatz ein Fremdanbieter eine Biermeile anbieten wird. „Da hätte die Kommunikation einfach besser sein können, aber vielleicht haben wir als CGO noch nicht die Sichtbarkeit, dass man da bei der Vergabe an uns gedacht hätte. Daran arbeiten wir aber in der Zukunft“, so Podkowa.

Von Knut Hagedorn