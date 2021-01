Oranienburg

„Geboren wurde ich am 3. Januar 1926 in Oranienburg bei Berlin als Sohn einer wohlhabenden jüdischen Familie von Landbankiers, die seit Menschengedenken in Deutschland lebte.“ So beginnt die Autobiografie von W. (Werner) Michael Blumenthal, dem ehemaligen US-Finanzminister unter Jimi Carter und Gründungsdirektor des Jüdischen Museums in Berlin, der seit 2000 Ehrenbürger von Oranienburg ist. Nun ist er 95 Jahre alt geworden.

Die Blumenthals waren seit Jahrzehnten in Oranienburg ansässig, besaßen dort seit 1852 ein Bankgeschäft und gehörten zu den Honoratioren. „In Oranienburg war mein Urgroßvater als einer der Ersten aus der kleinen jüdischen Gemeinde in den Stadtrat gewählt worden, und mein Großvater war als einer der angesehensten Bürger der Stadt in seine Fußstapfen getreten. An der Jahrhundertwende ging es den Blumenthals finanziell gut, und sie fühlten sich wohl und sicher“, berichtet W. Michael Blumenthal in seiner Autobiografie, die 2010 unter dem Titel „In achtzig Jahren um die Welt. Mein Leben“ im Propyläen-Verlag in Berlin erschien.

Mit der Wirtschaftskrise kam der Bankrott

Das Haus, in dem die Familie lebte und in dem W. Michael Blumenthal seine ersten Lebensjahre verbrachte, war das frühere Hofgärtnerhaus am Luisenplatz (heute Schlossplatz), das Ende des 18. Jahrhunderts für den königlichen Hofgärtner Johann H. Bartsch erbaut worden war. Louis Blumenthal, W. Michael Blumenthals Urgroßvater, erwarb es 1875. Ab 1901 war es auch Sitz des Bankhauses „L. Blumenthal“, das nach dem Tod Louis Blumenthals von Martin Blumenthal, W. Michael Blumenthals Großvater, geleitet wurde (er verstarb 1933 in einem jüdischen Altersheim in Berlin). Heute ist es in Oranienburg als „Blumenthalsches Haus“ bekannt.

1929 kam es zur Weltwirtschaftskrise. „Kein Land wurde vom Zusammenbruch der Weltfinanzsysteme schwerer getroffen als Deutschland“, fährt W. Michael Blumenthal in seiner Autobiografie fort. „Hunderte von Banken gingen bankrott […], und Deutschland stürzte in eine Wirtschaftskrise.“ Auch das Bankhaus Blumenthal, an dem sein Vater Ewald Blumenthal seit Mitte der 1920er Jahre Teilhaber war, musste Konkurs anmelden.

Flucht vor den Nazis nach China

„1929, im Jahr des Bankrotts der Blumenthal-Bank, war ich noch keine vier Jahre alt. Um der Schande und der Schmach des Scheiterns zu entfliehen, packten meine Eltern ihre Siebensachen und zogen von Oranienburg nach Berlin. Der Wechsel aus gutbürgerlichen, gesicherten Verhältnissen zum Leben von Beinaheobdachlosen war, buchstäblich ohne Vorwarnung, als unerwarteter Schock eingetreten. In ihrem kleinen Oranienburg waren meine Eltern angesehene Stützen der Gesellschaft gewesen und hatten zu den ersten Familien der jüdischen Gemeinde gehört. Sie hatten ein großes, repräsentatives Haus in einer guten Wohngegend besessen und – was damals nicht unüblich war – genügend Bedienstete gehabt, um von den ermüdenden Alltagsaufgaben entlastet zu sein.“

Im Frühjahr 1939 flüchtete die Familie Blumenthal, nachdem Ewald Blumenthal für acht Wochen im KZ Buchenwald inhaftiert worden war, aus Deutschland nach Shanghai. W. Michael Blumenthal, der bis dahin die jüdische Kaliski-Waldschule in Berlin-Dahlem besucht hatte, wuchs nun in der chinesischen Metropole, in die zwischen 1938 und 1941 zirka 18 000 Juden aus Deutschland und Österreich geflohen waren, auf. Bis 1942 konnte er noch zur Schule gehen, dann musste er unter anderem als Laufbursche zum Lebensunterhalt der Familie beitragen.

Vom Immigranten zum Finanzminister

1947 emigrierte die Familie in die USA. W. Michael Blumenthal wurde 1952 amerikanischer Staatsbürger. In den USA studierte er Wirtschaft und Politik und bekleidete später unterschiedliche Funktionen. Von 1961 bis 1967 war er im US-Außenministeriums tätig und zugleich wirtschaftspolitischer Berater der US-Präsidenten Kennedy und Johnson. Von 1977 bis 1979 amtierte er als Finanzminister im Kabinett von US-Präsident Jimmy Carter.

1997 wurde er als Gründungsdirektor des Jüdischen Museums in Berlin berufen. Es gelang ihm, das Museum zum größten jüdischen Museum Europas auszubauen. Im September 2014 legte er sein Amt nieder. Heute lebt er in Paris.

Von Roland Lampe