Oranienburger Feuerwehr rückt zu „Genan“ aus

Oranienburg

Einsatzalarm für die Oranienburger Feuerwehren am Freitagnachmittag (12. Juni): Die Hauptamtlichen Kräfte sowie Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren des Stadtgebiets rückten in die Birkenallee aus. Dort sollte es bei der Firma „Genan“ zum Brand an einem Generator gekommen sein. Vor Ort konnte die Feuerwehr schnell Entwarnung geben. „Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich um einen technischen Defekt an einer Maschine“, erklärte André Quade, Dienstgruppenleiter der Polizeiinspektion Oberhavel. Zu einem offenen Feuer kam es nicht. Das Gebäude wurde durch die Einsatzkräfte gelüftet, danach konnte der Einsatz beendet werden.

Von MAZonline