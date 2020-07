Oranienburger Feuerwehren müssen Gebäude löschen

Oranienburg

Von Sirene und Funkmeldeempfänger wurden zahlreiche Einsatzkräfte der Oranienburger Feuerwehren am Sonntagmorgen (26. Juli) geweckt. Gegen 5.23 Uhr wurden die Feuerwehrmänner und -frauen zu einer starken Rauchentwicklung durch einen Flächenbrand an der Bundesstraße 96 alarmiert, die Ortsfeuerwehren Germendorf, Innenstadt und Sachsenhausen rückten aus, ebenso die Hauptamtlichen Kräfte der Stadt Oranienburg. Wie die Ortsfeuerwehr Germendorf auf einem sozialen Netzwerk mitteilte, waren bereits auf der Anfahrt zum Einsatzort schwarze Rauchwolken in Waldnähe zu erkennen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich jedoch heraus, dass kein Flächenbrand, sondern ein Gebäudebrand ursächlich für die starke Rauchentwicklung waren.

Löscharbeiten gestalten sich schwierig

Wie die Ortsfeuerwehr weiter schreibt gingen drei Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung vor. Weiterhin sei das Löschen der Flammen und der Glutnester auf Grund der Bebauung äußerst mühselig. Mittels schwerem Gerät mussten die Abdeckungen des Daches entfernt werden, um die darunter liegenden Balken löschen zu können. Erst gegen 9.45 Uhr konnte der Einsatz beendet werden.

Anzeige

Auch Matthias Peter, Dienstgruppenleiter der Polizeiinspektion Oberhavel, bestätigte den Einsatz auf MAZ-Nachfrage. „Dort hat ein leerstehendes Gebäude gebrannt“, erläuterte er. Kriminaltechniker der Polizei waren vor Ort und untersuchten den Brandort. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung eingeleitet.

Von MAZonline