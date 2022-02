Oranienburger Fotokunst: Einfach nur echte und ehrliche Bilder

Oranienburg

Auch gestandenen Profis passieren Fehler. Vor allem, wenn Aufregung und Adrenalin dazu kommen. Was bei der Einschulung der eigenen Tochter durchaus der Fall sein kann, schmunzelt Christiane Podkowa heute. Als ihr Töchterchen Ann-Kathrin eingeschult wurde, hatte sie längst Lehre und Meisterschule im Fotografenhandwerk absolviert – und bei diesem Anlass trotzdem vergessen, einen Film in die Kamera einzulegen. „Ich hab dann auch fleißig fotografiert und man hat ja im Gefühl, wann der Film leer sein müsste“. Also wollte sie die Zelluloid-Rolle austauschen – das war der Moment, wo dass Missgeschick offensichtlich wurde. Glücklicherweise sind Einschulungsfeiern durchaus gesellige Anlässe, bei denen viele Menschen zusammen kommen. Und auch vor der digitalen Fotografie gab es dabei mehr als genug, die einen Apparat dabei hatten und fleißig den Auslöser bedienten.

Die fünfte Generation

Ansonsten ist sie in ihren 30 Jahren als Fotografin von Pannen weitgehend verschont geblieben. 1992 mit der Fotografenlehre fertig, war die gebürtige Neubrandenburgerin zunächst in Gransee tätig. Das Fotoatelier Schwerin war ihre erste Station. „Das gehörte meiner Tante Hannelore“, erinnert sich die 48-Jährige, in deren Familie die Fotografie immer einen hohen Stellenwert hatte. „Ich bin die fünfte Generation der Fotografen bei uns, dass ich diesen Weg einschlage, war eigentlich immer klar“, lacht Christiane Podkowa. Nicht, weil sie musste. „Ich wollte das. Und ich will es heute noch genauso, das ist einfach meine Berufung“.

Immer wieder angeklopft

Ebenso immer klar war ihr persönlich, dass sie nach Oranienburg will. In die Räume des Foto-Ateliers Behring, welches seit 1921 bestand und Generationen von Oranienburgern abgelichtet hatte. „Also habe ich einmal in jedem Jahr meinen ganzen Mut aufgebracht, bin dahin und habe gebeten, dass, wenn das Thema aktuell wird, sie doch bitte an mich denken mögen.“

Diese Zeilen schrieb die damals achtjährige Tochter Ann-Kathrin zur Eröffnung. Sie zieren heute noch das Studio. Quelle: Enrico Kugler

Und auch wenn die Reaktion eher in Richtung Ablehnung ging, klingelte im Herbst 2001 doch das Telefon in Gransee. Zu überlegen gab es nicht viel, natürlich nahm sie an. „Leider war in der kurzen Zeit dann kein Nachfolger für das Atelier in Gransee zu finden und zwei Geschäfte zu führen, war mir zu viel.“ Also wurde das im Nordkreis geschlossen.

Erst einmal renovieren

Im Januar 2002 wurden die Räume in Oranienburg renoviert und am 4. Februar 2002 öffnete Christiane Podkowa – die damals noch Steller hieß – mit neuem Namen an einer für Oranienburg fotohistorisch nicht ganz unbedeutenden Stelle in der Bernauer Straße 21, erstmals. „Emma, Das Foto Studio“ lautete der neue Name am Schaufenster fortan, in der Schreibweise nicht unbedingt dem Duden folgend.

Wer ist diese Emma?

Und in den ersten Jahren stand immer wieder die Frage im Raum: „Wer ist diese Emma?“ Aber das habe sie nie verraten, schmunzelt Podkowa. Zum 20-Jährigen könne sie jedoch das Geheimnis lüften. „Ich wollte etwas Persönliches im Namen haben. Und mit zweitem Vornamen heiße ich, wie die Großmutter väterlicherseits, Emma.“

Der Film kommt wieder

Tradition gibt es also genug im Fotostudio – und auch Moderne, vor allem, wenn es um die Technik geht. Auch wenn diese nicht so schnell Einzug bei Christiane Emma Podkowa gehalten hat, wie bei anderen Fotografen. „Ich habe länger analog fotografiert, wie viele andere.“ Die Ausstattung sei da gewesen und die Qualität habe gestimmt – warum wechseln? Irgendwann seien die Vorteile des digitalen Bildes jedoch nicht mehr von der Hand zu weisen gewesen. Trotzdem: „Ich will das analoge auf Film bei mir wiederbeleben. Als Ergänzung. Die Bilder sind für mich immer noch ein Stückchen weit echter, ehrlicher.“ Und auch die Nostalgie spiele wohl eine Rolle, fügt sie nach kurzer Gedankenpause an. „Ich hab’ schließlich schon vor der Schulzeit bei meiner Tante in der Dunkelkammer gesessen und Filme entwickelt“, lacht Podkowa. Und es jucke ihr schon gehörig in den Fingern, die heiß geliebte Mamiya – eine Mittelformatkamera – wieder klicken zu hören, durch ihren Lichtschacht das Motiv zu fokussieren und den Auslöser zu drücken.

Langjährige Weggefährten

Zu den vergangenen 20 Jahren Emma gehört auch das Gesicht von Alexander Kitscherow, betont Podkowa. „Er ist mein Zauberer in der Bilderwerkstatt.“ Zuerst vor allem mit dem Entwickeln der Filme betraut, hat er sich selbst in Sachen digitale Bildbearbeitung weiter gebildet und ist hier mit Kreativität und Ideenreichtum am Werk. Angehende Fotografen wurden ebenfalls ausgebildet. Dana Michaelis, die sich einen Monat nach der Eröffnung um ein Praktikum bewarb, war die erste. Und in zahlreichen folgenden Jahren lange das zweite Gesicht des Fotostudios bei den Kunden.

Es wird nachgefeiert

Mit 30 Jahren als Fotografin, dem 101-jährigen Studio-Standort und Emmas 20. Geburtstag gäbe es also mehr als genug Gründe, das mit treuen Wegbegleitern auch gebührend zu feiern. Die Situation ist jedoch alles andere als geeignet, in diese Richtung zu denken. Aber das wird nachgeholt, betont die Fotografin, die sich „nebenbei“ auch seit rund 15 Jahren als Vorsitzende der City-Gemeinschaft in Oranienburg für die Belange des Einzelhandels einsetzt. So tragen die – vor Corona sehr beliebte – Lichternacht und der Oranien-Taler auch ihre Handschrift.

Von Björn Bethe