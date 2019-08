Rund 50 Schüler und Erwachsene kamen am Freitagvormittag auf den Oranienburger Schlossplatz, um an der „Fridays for Future“-Demo teilzunehmen. Die anstehenden Landtagswahlen am Sonntag seien ganz klar Klimaschutzwahlen, appellierte Tobias Fiedler, einer der Organisatoren, auf der Bühne.