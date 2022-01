Oranienburger Fußpflegesalon mit Historie

Oranienburg

Immerhin war Krankenschwester Ruth Ade im bewegten Jahr 1989 schon 41 Jahre alt, als ihr Job im Regiment Lehnitz der Wende zum Opfer fiel. Also musste sie beruflich umdenken, die einst vorbestimmte Zukunft jetzt selbst planen. Das Umdenken dauerte nicht allzu lange, im Pflegeheim Oranienburg lernte sie von Fußbeschwerden geplagte alte Leute kennen. Sie berief den Familienrat ein. „Baut mir den Keller aus!“, beauftragte sie kurzerhand Mann und Sohn. Die waren mit von der Partie und das Haus in der Werrastraße wurde ein „Firmensitz“ mit der Nummer 1 in der Gewerberolle mit dem Datum 1990.

Bald in aller Munde

Die Fußpflegepraxis war bald nicht nur in aller Munde, sondern tat den Beinen hunderter Kunden gut. Auch, weil Ruth Ade und ihre ersten Mitarbeiterinnen von Anfang an auch Hausbesuche im Programm hatten. Aber die Powerfrau hatte noch mehr Ideen. Ein Jahr später richtete sie einen Kosmetiksalon ein, nahm selbst an jeder Farb- und Stilberatung teil, derer sie habhaft werden konnte. Vier Jahre später eröffnete sie eine frei zugängliche Sauna, eine der ersten in Oranienburg und Umgebung.

Na klar, ihre Männer hielten ihr den Rücken frei, aber gemeinsam bremsten sie auch die Frau des Hauses. So zeichnete sich bald ab, dass die Podologie, also die medizinische Fußpflege, mehr Zeit und auch mehr Raum brauchte. 2008 – 2010 durchlief Ruth Ade die spezielle Ausbildung für diesen Beruf und begleitete dazu neun Praktikanten durch ihre Lernzeit. Die Frau fiel auf und wurde durch die Firma Geh wohl nach Peking geschickt, um dort moderne Methoden der Fußpflege einzuführen. Das klappte und ihre junge chinesische Dolmetscherin konnte später in Deutschland studieren und verbringt auch heute noch bei den Ades viele Ferientage.

Nun ist es aber genug

„Nun ist es aber genug“, stellte die Chefin von zwei freiberuflich Arbeitenden und vier Festangestellten fest. Schließlich sei sie ein bisschen älter geworden, und mit fast 73 Jahren müsse sie auch mal daran denken, was sie sich noch vorgenommen habe für die Zeit nach der Arbeit. Ein Fragezeichen sei gestattet, denn schon mit dem Aufzählen der noch lockenden Reiseziele, der Besuche der Familie des Sohnes in der Schweiz, der Ausbau des Gartens rund um den Pool ist die Ruhezeit gut gefüllt.

In der Praxis, das hat sie sich fest vorgenommen, will sie nicht der Beobachter oder gar Kritiker sein. Florian Rechenberger, der selbst Azubi bei Ruth Ade war, ist ihr Nachfolger. Der Sachsenhausener, eigentlich gelernter Gitarren- und Geigenbauer ist ihr Nachfolger. Er war nach einigen beruflichen Stationen, auch in Tschechien, nicht zufrieden. Alles änderte sich, als er seiner Mutter, einer Fußpflegerin, bei der Arbeit zusah.

Handfertigkeit auch für die Podologie

Der Techniker spürte, dass seine Handfertigkeit auch für die Podologie nützlich war. Wenn Ruth Ade am 31.Dezember 2021 den Schlüssel aus der Hand gibt, übernimmt er ihn gern und will schon am 3. Januar 2022 seine ersten Patienten behandeln. Er muss ja auch ran, denn der Kundenstamm ist groß, allein die von Diabetes Geplagten zählen einige hundert Frauen und Männer.

Florian Rechenberger will einige Umbauten im Keller des Hauses vornehmen, so ein Büro einrichten, denn für Ruth Ade war das immer ihr Wohnzimmer. Der Familienvater ist wie die Chefin ein netter Plauderer, liebt aber auch das ruhige Angeln und das Basteln an seinem Trabi. „Damit habe ich nichts am Hut“, freut sich Ruth Ade, als ihr Nachfolger von der anstehenden Digitalisierung spricht. Zwar wäre der Papierkrieg in mit den Jahren angeschwollen, aber bei Digital schalte sie ab.

Von Ina Nehls