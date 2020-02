Oranienburg

Die Stadt Oranienburg nimmt bei ihrer systematischen Kampfmittelsuche in der Kreisstadt den nächsten Bereich in Angriff. Wie die Verwaltung am Freitag mitteilte, soll in Kürze hinter der Wohnbebauung in der Dr.-Kurt-Schumacher-Straße und Kremmener Straße mittels Bohrlochsondierung mit der Suche begonnen werden.

Garagen werden abgerissen

Wie es weiter hieß, muss vor dem Beginn dieser Arbeiten Baufreiheit geschaffen werden. Dazu sollen Garagen abgerissen und Befestigungen am Boden entfernt werden. Der Beginn dieser Arbeiten ist laut Stadtverwaltung für den 10. Februar (Montag) geplant.

Eine Straßensperrung ist dafür nicht erforderlich, da die Arbeiten hinter der Wohnbebauung stattfinden. Für die Zufahrt der zu beräumenden Fläche werden die mit den Arbeiten beauftragten Firmen die Einfahrt der Genossenschaft des Wohnhauses benutzen.

Von Nadine Bieneck