Oranienburger Gewässer werden kontrolliert

Der Wasser- und Bodenverband „Schnelle Havel“ wird ab 27. Juli die jährlichen Unterhaltungsarbeiten an den so genannten Gewässern zweiter Ordnung im Einzugsbereich Oranienburg durchführen. Dies teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit. Die Arbeiten sind bis zum 28. Februar 2021 geplant. Kontrolliert und ausgebessert werden dabei Gräben wie die Muhre oder die Bäke, die in Oranienburg durch Felder, Gärten, Wälder oder sogar unter Straßen hindurch laufen und eine wichtige Rolle bei der Entwässerung spielen.

Auch die Muhre gehört zu den kontrollierten Gewässern. Quelle: Robert Roeske

Im Rahmen der Unterhaltungsarbeiten kontrollieren die Mitarbeiter des Verbands, ob das Wasser an allen Stellen frei und ungehindert fließen kann. Dabei werden die Gräben und ihre Uferbereiche von zu starker Uferbepflanzung befreit, gemäht, entkrautet und bei Bedarf auch entschlammt, denn nur so können sie ihre Funktion bei der Entwässerung erfüllen. Ohne die Gräben, die es vor allem außerhalb des Stadtzentrums gibt, würde sich das Wasser nach starkem Regen unkontrolliert den kürzesten Weg suchen oder je nach Bodenart nur langsam versickern. Flächen würden somit über lange Zeit durchnässt sein.

Anwohner werden um freien Zugang gebeten

Der Verband bittet alle Anwohner, deren Grundstücke an einem Graben liegen, einen freien Zugang zu gewähren, damit die Arbeiten ungehindert durchgeführt werden können. Alles, was die Arbeiten behindert – dies betrifft insbesondere den Bereich am Gewässerrand – muss weggeräumt werden. Anlagen, die durch die Unterhaltungsarbeiten beschädigt werden könnten, wie zum Beispiel Grenzsteine, Rohrleitungs- oder Dräneinläufe, müssen mit einem sichtbaren Pfahl gekennzeichnet werden. Für Fragen und Abstimmungsbedarf kann der Wasser- und Bodenverband „Schnelle Havel“ unter der 033054/20 99 80 oder unter www.wbv-sh.de kontaktiert werden.

