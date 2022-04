Die Mitglieder der Citygemeinschaft Oranienburg und der Rewe-Markt Lück spenden 3350 Euro für die vom Krieg betroffenen Menschen in der Ukraine. Die Spendensumme wurden in Waren des täglichen Bedarfs umgewandelt und am Donnerstag an die beiden Vereine „Willkommen in Oranienburg“ und „Ukrainehilfe Oranienburg“ des Oranienwerks übergeben.