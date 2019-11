Oranienburg: Hauptausschuss vertagt Klimaschutz-Maßnahmen

Oranienburg

Klimaschutz, Tempo 30, Bürgerbudget – 43 breit gefächerte Themen standen Montag (26. November) im öffentlichen Teil des Hauptausschusses der Stadtverordnetenversammlung (SVV) zur Debatte. Sie gaben einen Vorgeschmack auf die nächste SVV, die am 9. Dezember ansteht.

Besetzung des Ehrenausschusses

Ehrenausschuss: Die am 30. September von der SVV beschlossene Überprüfung der Stadtverordneten nach dem Stasi-Unterlagen-Gesetz erfordert die Einrichtung eines Ehrenausschusses, der entsprechende Auskünfte und Unterlagen prüfen und bewerten soll. Die Benennung von Burkhard Wilde ( SPD), Werner Mundt ( CDU), Sascha Schiwek ( AfD), Ralph Bujok (Linke), Ulrike Dölle (Grüne/B90) Thomas Ney (FWO/Piraten) und Daniel Langhoff ( FDP) als Mitglieder des Ausschusses wurde einstimmig befürwortet. Die Besetzung der Vertrauensperson wurde auf die SVV am 9. Dezember verschoben. Mit Pfarrer Friedemann Humburg und Alt-Bürgermeister Hans-Joachim Laesicke stehen zwei Vorschläge zur Wahl.

Umsetzung von Projektvorschlägen im Jahr 2020

Bürgerbudget: Einstimmig befürwortet wurde auch die Umsetzung der Vorschläge für den Bürgerhaushalt Oranienburgsim Jahr 2020. Dazu zählen eine Beleuchtung des Spazierwegs am Lehnitzsee, eine Kletterkombination für den Spielplatz im Gutspark Zehlendorf, mehr Spielgeräte für Kleinkinder, ökologische Maßnahmen wie das Mähen von Grünflächen nur einmal im Jahr mähen, das Pflanzen von (Bienen-)Stauden und Gießringe für Bäume, die Begradigung und Neubegrünung des Bolzplatzes in Germendorf, ein großer Stadtplan am Bahnhof Oranienburg mit Auslagefach für Faltpläne für Touristen, die Montage von Trixi-Spiegeln (Verkehrsspiegeln) an den für Radfahrern besonders gefährlichen Kreuzungen in Oranienburg sowie die Anbringung von Nistkästen in Baumbeständen von Kitas und Schulen der Stadt in Höhe von insgesamt 100000 Euro im Rahmen des Bürgerhaushaltes 2020 der Stadt Oranienburg.

Mehr Transparenz bei Prüfaufträgen

Transparenz und Beschleunigung von Prüfaufträgen: Einig waren sich die Mitglieder des Hauptausschusses über einen CDU-Antrag, der den Bürgermeister beauftragen soll, einmal jährlich eine Liste sämtlicher durch die SVV beschlossener Prüfaufträge vorzulegen. Auslöser war die Behandlung eines vier Jahre alten Prüfauftrags im Bauausschuss im September dieses Jahres.

Tempo 30 in Germendorf

Tempo-30-Zone in Germendorf: Der Hauptausschuss empfiehlt im Ortsteil Germendorf einstimmig die Einrichtung von Tempo-30-Zonen zwischen 22 und 6 Uhr in der Germendorfer Dorfstraße, Kremmener Allee, Veltener Straße und Hohenbrucher Straße.

Klimaschutzmaßnahmen in der Kreisstadt

Kommunaler Klimaschutz: Die Entscheidung über einen Maßnahmenkatalog zum kommunalen Klimaschutz in Folge eines Antrags der Fraktionen SPD und B90/ Die Grünen wurde nach langer Diskussion schließlich auf die SVV am 9. Dezember vertagt. Vornehmlich, da der Antrag nach Meinung mehrerer Ausschussmitglieder und Frank Oltersdorf als Vertreter der Stadt Oranienburg mit der aktuell in Abstimmung befindlichen Einrichtung eines Klimaschutzmanagers der Stadt kollidiere.

Die komplette Tagesordnung der Hauptausschussitzung der SVV Oranienburg vom 26. November gibt es unter diesem Link im Überblick.

Von Nadine Bieneck