Oranienburger Holding-Untersuchungsausschuss: Bereits „3000 bis 4000 Seiten Material“

Gut zweieinhalb Stunden dauerte der öffentliche Teil der zweiten Sitzung des Holding-Untersuchungsausschusses am Dienstagabend in der Orangerie des Oranienburger Schlossparks. Rund zwei dutzend Gäste verfolgten die Diskussionen des Gremiums, darunter Holding-Geschäftsführer Alireza Assadi sowie Holding-Aufsichtsratsmitglied Werner Mundt ( CDU), der laut brandenburgischer Kommunalaufsicht mit Blick auf die Aufklärung der Geschehnisse um die Holding und deren Gründung als befangen gilt. Die Debatte in der Orangerie verfolgte Mundt am Dienstag mit großem Interesse. Vor allem in seiner Funktion als Aufsichtsratmitglied der Holding sei er „natürlich daran interessiert, was der Untersuchungsausschuss bespricht und welche neuen Erkenntnisse es geben könnte“.

Kritik an Plänen für neue Konzernzentrale in Einwohnerfragestunde

Bevor die Ausschussmitglieder und erstmals auch die sachkundigen Einwohner des Ausschusses – jede Fraktion entsendet einen eben solchen, sie wurden in der konstituierenden Sitzung im August benannt – in die Diskussion zu dem auszuarbeitenden Fragenkatalog einstiegen, ergriff der Oranienburger Joachim Knop im Rahmen der Einwohnerfragestunde das Wort. Nicht nur beunruhigen ihn als Kunden der Stadtwerke und als Oranienburger die Berichte rund um die Geschäftsführung der Oranienburg Holding. Er stelle sich auch die Frage, ob eine im Raum stehende, neu geplante Konzernzentrale für die Holding mit veranschlagten Kosten von rund 18 Millionen Euro tatsächlich nötig sei. „Die Kosten für den Holding-Neubau tragen wir Kunden“, so Knop. Zuvor berichtete er, auf seine Nachfrage an die Stadtwerke ob eines günstigeren Stromtarifs eine Absage kassiert zu haben. Seine Frage, ob sich der Untersuchungsausschuss auch der neuen Konzernzentrale annehme, verneinte der Vorsitzende Daniel Langhoff (FDP). Er wies Joachim Knop jedoch darauf hin, dass die Umsetzung eines Neubaus durch die Stadtverordneten noch längst keine beschlossene Sache sei und empfahl dem Oranienburger daher, sein Anliegen in der Einwohnerfragestunde der Stadtverordnetenversammlung (SVV) vorzutragen.

Lob für zügige Zuarbeiten der Verwaltung an den Ausschuss

Knops Worte verdeutlichten gleich zum Einstieg der Sitzung, welch große Vorbehalte offenbar inzwischen unter den Oranienburgern gegenüber der Holding und deren Agieren herrschen. Welch dickes Brett die Ausschussmitglieder also in den nächsten Monaten zu bohren haben, zeigte zudem die Masse an Informationen, die anschließend auf sie einprasselte. Oranienburgs Finanzdezernent Christoph Schmidt-Jansa erläuterte – auf Wunsch der Ausschussmitglieder – das organisatorische Konstrukt der Holdingstruktur. Die rund 20-minütige Präsentation verdeutlichte die Komplexität der Holding-Thematik, aber auch, wie intensiv die – ehrenamtlichen – Ausschussmitglieder sich in dieses Thema einarbeiten werden müssen. Genau 93 Schriftsätze mit Unterlagen, Schriftwechseln, Beschlüssen und dergleichen stellte die Stadtverwaltung dem Ausschuss bis Dienstag für dessen Arbeit bereits zur Verfügung. Für die Zuarbeit bedankte sich Langhoff ausdrücklich. Die Zusammenarbeit mit der Verwaltung, welche die Aufklärung der Holding-Geschehnisse bislang vorbildlich unterstütze, gestalte sich zufriedenstellend. Nicht zu Unrecht verdeutlichte Matthias Hennig ( SPD), welch immenser Umfang damit für die Ausschussmitglieder verbunden ist: „Wir sprechen hier bis jetzt von 3000 bis 4000 Seiten Material.“

Am Dienstagabend vollständig anwesend: Der Oranienburger Holding-Untersuchungsausschuss. Quelle: Nadine Bieneck

Fragen sollen teils durch Anwaltskanzlei, teils durch Ausschussmitglieder selbst beantwortet werden

Diskutiert wurde anschließend vor allem über den Fragenkatalogs, der dem Untersuchungsauftrag zu Grunde gelegt werden soll. Erste Fragen einzelner Fraktionen sowie des Holding-Aufsichtsrates lagen bereits vor und wurden angerissen. Dabei wurde deutlich, wie groß der Abstimmungsbedarf zu Feinheiten und Details jeder einzelnen Frage ist. Sowohl inhaltlich als auch mit Blick auf die Entscheidung, welche Thematiken einer juristischen Überprüfung bedürfen und welche sich hingegen vom Ausschuss selbst, intern und mit politischem Hintergrund, beantworten lassen.

Nächste Untersuchungsausschuss-Sitzung am 8. Oktober in der Orangerie

Beschlossen wurde am Ende der Sitzung der weitere Fahrplan. Die nächste Sitzung wurde für den 8. Oktober (17 Uhr, Orangerie) angesetzt. Dann sollen die Fragen aller Fraktionen dem Ausschuss vorliegen. Dessen stellvertretender Vorsitzender Thomas Ney (Piraten) sicherte zu, eingegangene Fragen vorab allen Ausschussmitgliedern zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig warb er dafür, diese dann bereits im Vorfeld der nächsten Sitzung innerhalb der einzelnen Fraktionen zu besprechen, um Diskussionen in der Ausschusssitzung nicht völlig ausufern zu lassen.

Ziel: Beschlussfassung des Fragenkatalogs in nächster Stadtverordnetenversammlung

Langhoff machte zudem noch einmal unmissverständlich klar, dass er von der Zielstellung einer zügigen Arbeitsweise des Ausschusses nicht abrücken wolle. Entsprechend konsterniert seine Reaktion auf die Antwort seitens der Verwaltung, die eine Zuarbeit einzelner Fragen bis zum nächsten Jahr in Aussicht stellte. Kommen wird es dazu vermutlich jedoch nicht. So strebt der Untersuchungsausschuss eine Festlegung des finalen Fragenkatalogs für den externen Prüfauftrag durch eine Anwaltskanzlei bereits in seiner nächsten Sitzung am 8. Oktober an. Dieser soll durch weitere Fragen des Holding-Aufsichtsrats nach dessen Oktobersitzung sowie der Holding selbst noch im Oktober ergänzt werden, um den gesamten Fragenkatalog schließlich in der SVV am 26. Oktober als Antrag zur Beschlussfassung vorzulegen.

