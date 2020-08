Oranienburger Jugendcafé: Erste Ideen stehen fest, an Umsetzung wird gearbeitet

Oranienburg

Ob der ursprüngliche Plan zur Eröffnung des Jugendcafés in Oranienburg bis Ende 2020 noch zu halten ist, wird sich zeigen. Der Zeitplan sei sportlich und ambitioniert, erklärte Oranienburgs Jugendkoordinatorin Angela Mattner am Mittwoch. Dies sei jedoch kein Grund, an dem Thema nicht dran zu bleiben. Im Rahmen einer Informationsveranstaltung hatte sich Mattner mit ihrer Kollegin Christiane Schulz, Mitarbeiterin aus dem Fachbereich für Bildung und Soziales, vor der zukünftigen Jugendeinrichtung in der Bernauer Straße 61 postiert, um zu informieren und Fragen zu beantworten. „Corona hat dafür gesorgt, dass wir das Projekt nicht in den ursprünglich geplanten Zeitabläufen voranbringen können“, räumte die 51-Jährige ein. Wichtig sei ihr dennoch, den aktuellen Stand transparent aufzuzeigen. „Wir hatten bislang einen tollen Beteiligungsprozess vieler Jugendlicher an dem Projekt“, sagte sie. Dieser solle unbedingt auch beibehalten werden. Dafür sei es umso wichtiger, über den aktuellen Stand umfassend zu berichten.

Brandschutzgutachten ist da, nun steht der Antrag auf Nutzungsänderung aus

Aktuell warten die Räume im Eckgebäude Bernauer Straße, Stralsunder Straße auf den Baubeginn. Zuletzt musste ein Brandschutzgutachten eingeholt werden, das nun endlich vorliege, so Mattner. Dieses sei Grundvoraussetzung für den Antrag einer Nutzungsänderung der Räume, die nun in Angriff genommen wird. Anschließend sollen die Räume hergerichtet werden, sieben bis acht sollen es am Ende werden. Kinder und Jugendliche hatten in der Vergangenheit zahlreiche Wünsche und Themenbereiche erarbeitet, die sich im Jugendcafé wiederfinden sollen. Ein großer Wunsch: Proberäume für Musiker. „Das ist aufgrund der räumlichen Gegebenheiten leider nicht möglich“, bedauert Mattner. Geben wird es jedoch Lernbereiche, Chill- und Entspannungsbereiche, Kreativbereiche sowie Möglichkeiten zum Essen und Trinken. „Wir haben bereits ganz viel aufgenommen, was die Jugendlichen an uns herangetragen haben“, erklärt die Jugendkoordinatorin, „nun geht es daran, die Ideensammlung weiter zu konkretisieren“. Parallel zu den baulichen Arbeiten beginnt zudem die Suche nach einem Träger, der die Einrichtung zukünftig betreiben soll.

Erste Idee des Jugendforums 2020 in der Umsetzung

Während Mattner einen Abriss über den aktuellen Stand des Jugendcafés gab, informierte Christiane Schulz über Ergebnisse und Umsetzung des Jugendforums. Junge Oranienburger hatten bis Mitte Februar in dessen Rahmen Vorschläge einreichen können, deren Umsetzung sie sich in ihrer Heimatstadt wünschen. 42 Punkte umfasst die Vorschlagsliste, die dabei zusammen kam. Spannend sei es, dabei zu sehen, „welchen Blick die Jugendlichen auf ihre Stadt haben“, so Schulz. Die Wünsche reichen von Zebrastreifen und Mülleimern im Stadtgebiet hin bis hin zu einer Bücherwunschliste in der Bibliothek. Insgesamt steht ein Budget von 33 000 Euro für die Umsetzung der Vorschläge zur Verfügung. Und der erste Punkt ist bereits abgearbeitet: Lade- und Aufbewahrungsmöglichkeiten für elektronische Geräte in der Bibliothek. „Entsprechende Schränke sind inzwischen bestellt“, konnte Christiane Schulz am Mittwoch vermelden. Die Umsetzung der weiteren favorisierten Vorschläge erfolgt in den Jahren 2020/21, ehe es 2022 das nächste Jugendforum geben soll. Auch bei diesem Projekt „nehmen wir die Beteiligung der Jugendlichen sehr ernst“, betonte Schulz. „Die Jugendlichen sollen sehen, dass ihre Wünsche auch umgesetzt werden.“

Von Nadine Bieneck