Im dritten Quartal dieses Jahres soll das Jugendcafé in der Bernauer Straße 61 in Oranienburg an den Start gehen. Im Vorfeld gab und gibt es allerdings immer wieder Diskussionsbedarf. Zunächst um den geeigneten Standort, nun gab es im Sozialausschuss am Dienstagabend Redebedarf zum Auswahlverfahren eines geeigneten Trägers.