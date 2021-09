Oranienburger Jugendfeuerwehr im Wettkampf: Germendorf holt den Sieg

Oranienburg

Konzentriert beugen sich die Ersthelfer über den gestürzten Radfahrer, versorgen seine Wunden und betreuen ihn, bis der Rettungsdienst am Unfallort eintrifft. Jeder Handgriff sitzt und die Ersthelfer arbeiten Hand in Hand. Am Sonnabend war dieses Szenario zum Glück nur gespielt, doch die Ersthelfer handelten trotzdem wie die Profis. „Es war eine von neun Stationen, die es für die Jugendfeuerwehren der Stadt Oranienburg beim Stadtjugendfeuerwehrausscheid zu bewältigen galt“, erklärt Felix Bugiel, seines Zeichens Stadtjugendwart und Mitorganisator der Veranstaltung.

Jugendfeuerwehren beweisen sich beim Ausscheid

Bis auf zwei Jugendfeuerwehren hätten auch alle am Ausscheid teilgenommen. An den Wettkampfstationen ging es zum einen darum, das erlernte feuerwehrtechnische Wissen anzuwenden. „Aber wir hatten auch eine Kreativstation im Programm“, so Felix Bugiel.

An der Erste-Hilfe-Station bekamen die Feuerwehren Unterstützung des Jugendrotkreuz Oranienburg. „Die Kinder und Jugendlichen mussten verschiedenste Stationen abarbeiten – natürlich alles Dinge, die sie vorher im Ausbildungsdienst geübt haben“, berichtet der Stadtjugendwart.

Gemeinsam mussten knifflige Aufgaben gelöst werden. Quelle: Feuerwehr Oranienburg

Zudem wurden die Teilnehmer in Altersgruppen geteilt: Die Sechs- bis Zehnjährigen der Kinderfeuerwehren hatten so nur acht Stationen zu bewältigen, während sich die Größeren durch den gesamten Parcours kämpften. „Und natürlich wurden auch die Aufgaben an das Alter der Teilnehmer angepasst.“ So versorgten die Jüngeren etwa keinen gestürzten Radfahrer, sondern einen gestürzten Fußgänger, dessen Schürfwunden mit Verbandsmaterial versorgt werden mussten.

Feuerwehr Germendorf triumphiert

So mussten die Kinder und Jugendlichen an einer weiteren Station etwa eine Wasserentnahmestelle aus einem offenen Gewässer einrichten – alles streng nach Feuerwehrdienstvorschrift 1. „Dazu gehört auch das Kuppeln der Saugschläuche und das Einbinden mittels Knoten und Stiche“, gibt Felix Bugiel einen Einblick.

Die Lösungen der gestellten Aufgaben wurden dann mittels Punktesystem bewertet. Am Ende konnten sowohl in der Altersklasse der Kinder- als auch der Jugendfeuerwehren die Kameraden aus Germendorf jubeln. In der Altersgruppe der Jugendfeuerwehren belegte die Einheit Ost den zweiten und die Ortsfeuerwehr Innenstadt den dritten Platz.

Insgesamt mussten neun Stationen absolviert werden. Quelle: Feuerwehr Oranienburg

„Die Kinder und Jugendlichen sind natürlich stolz wie Bolle“, befindet auch Germendorfs Ortswehrführer Cornel Gratz. Lange haben sie sich auf den Stadtjugendfeuerwehrausscheid vorbereitet. „Sie haben sich in den letzten sechs Wochen sogar außerhalb des regulären Ausbildungsdienstes an der Wache getroffen, um zu üben“, erzählt er bewundernd.

Und die Mühen der Germendorfer Kids wurden belohnt. „Da ist man als Ortswehrführer natürlich auch stolz“, gibt Cornel Gratz zu und betont: „Die Ausbilder und Betreuer haben diesen Erfolg gemeinsam errungen.“

Keine Nachwuchssorgen bei der Feuerwehr Germendorf

Zudem ist die Ortsfeuerwehr Germendorf eine der wenigen Wehren im Landkreis, die sich keine Sorgen um ausreichend Nachwuchs machen müssen. 37 Mitglieder werden in der Jugendfeuerwehr auf den aktiven Dienst vorbereitet, während die 40 Mitglieder der Kinderfeuerwehr dort das Einmaleins der Brandschützer erlernen.

Cornel Gratz ist Ortswehrführer in Germendorf. Quelle: Enrico Kugler

Auf die Frage, ob es ein Geheimnis für den außerordentlichen Zulauf gibt, hat Ortswehrführer Gratz schnell eine Antwort parat: „Die Betreuer und Ausbilder müssen da richtig Bock drauf haben, sie müssen dafür leben. Und genau das sehe ich bei uns“, findet er lobende Worte.

Es stecke viel Mühe und Arbeit, aber auch unheimlich viel Herzblut in der Ausbildung der Kinder und Jugendlichen. „Wir haben auch während der Coronapandemie den Kontakt nie abreißen lassen, haben online und über WhatsApp immer Kontakt gehalten“, erinnert er sich.

Pokale bekommen einen Ehrenplatz

Und die gewonnenen Pokale? „Die bekommen natürlich einen Ehrenplatz“, verspricht er. Zudem erwartet die Kinder und Jugendlichen auch noch eine kleine Überraschung – was das sein wird, verrät Cornel Gratz aber noch nicht.

Der Dank von Felix Bugiel geht an die gesamte Stadtjugendleitung und die Einheit Ost, die auch den Platz für den Ausscheid zur Verfügung stellte. „Vielen Dank auch an die Ortsfeuerwehren Innenstadt und Germendorf, die sich um die Logistik und die entsprechende Verpflegung der rund 70 Teilnehmer kümmerten.“

Von Stefanie Fechner