Oranienburger Jugendforum: Mülleimer künstlerisch mitgestalten

Oranienburg

Mit den Themen Müll und Schmutz haben Oranienburgerinnen und Oranienburger jeden Alters zu tun. Künstlerisch soll nun das Problem noch mehr Aufmerksamkeit bekommen. Rund um den Skater, die Torhorstschule und das Bürgerzentrum stehende Mülleimer werden gestaltet. 2 700 Euro stehen für das Kreativprojekt zur Verfügung, das Anreiz bieten soll, miteinander ins Gespräch zu kommen.

Voranmeldung notwendig

Jugendliche, die sich bei dem Projekt gern mit einbringen möchte, sind am 15. Juni von 13 bis 16 Uhr herzlich in den DRK-Jugendclub zu einer ersten Zusammenkunft eingeladen. Um Voranmeldung wird gebeten bei Leiterin Simone Drischmann unter der Telefonnummer 03301 83 6110. Mit an Bord des Projekts sind das Christliche Jugendzentrum Oranienburg e.V. (CJO), das DRK MOHS e.V. sowie der ImPuls e.V. Seit 2019 gibt es extra Geld, um die Wünsche junger Oranienburgerinnen und Oranienburger zu erfüllen. Alle zwei Jahre führt die Stadtverwaltung dafür das Jugendforum durch — ein Format, das 2015 ins Leben gerufen wurde und bei dem Menschen zwischen 12 und 26 aus Oranienburg aufgerufen sind, Ideen zu entwickeln, wie die Stadt noch jugendfreundlicher werden kann. Seit 2019 steht dafür auch ein gesondertes Budget von insgesamt mindestens 33 000 Euro zur Verfügung.

Mehrere Projekte in der Stadt

Die Umsetzung der Projekte, die sich im vergangenen Jahr durchgesetzt haben, läuft auf Hochtouren. So ist unter anderem der Bolzplatz in Germendorf inzwischen als offizieller Ballspielplatz beschildert und durch ein Tor vor unerwünschtem Hundebesuch geschützt. Im Bereich Dr.-Kurt-Schumacher-Straße/Am Wolfsbusch wurde ein Mülleimer aufgestellt. Neben einer Straßenlaterne in der Straße Am Anger, einer Wandmalerei im Jugendbereich der Stadtbibliothek stehen noch drei weitere Projekte zur Umsetzung auf der Liste.

Von MAZonline