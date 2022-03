Oranienburger Jugendforum: Vorschlagsphase für die Jahre 2022/2023 ist in vollen Zügen

Oranienburg

Neben dem jährlichen Bürgerhaushalt bietet die Stadt Oranienburg noch ein weiteres Beteiligungsformat an, bei dem Bürgerinnen und Bürger eigene Vorschläge für Projekte und Veränderungen im Stadtgebiet einreichen können. Im Gegensatz zum Bürgerhaushalt richtet sich das alle zwei Jahre stattfindende Jugendforum ausschließlich an Oranienburgs Jugend. Nach dem Startschuss im Jahr 2020 geht das Format in diesem Jahr in die zweite Runde.

Abstimmungsberechtigt sind alle Menschen zwischen 12 und 26 Jahren

Beteiligen können sich auch diesmal wieder alle Menschen zwischen 12 und 26 Jahren, die entweder in Oranienburg wohnen oder zur Schule gehen. Die Teilnahmeunterlagen gibt es in allen Oranienburger Schulen, in der Stadtbibliothek sowie als Online-Formular auf der Website der Stadt unter: www.oranienburg.de/Jugendforum. Wer Ideen einreichen möchte, sollte diese möglichst konkret beschreiben. Zu berücksichtigen ist auch, dass die Stadtverwaltung nur Vorschläge umsetzen kann, die in ihren Zuständigkeitsbereich fallen. Dazu zählen etwa die Bereiche Kinder- und Jugendarbeit, Kultur, Sport und vieles mehr. Auch die entstehenden Kosten müssen im Blick behalten werden. So darf die Umsetzung der einzelnen Vorschläge nicht mehr als 15.000 Euro kosten.

Die Vorschlagsphase startete am 1. Januar und läuft noch bis zum 26. Juli. Über die zugelassenen Vorschläge wird anschließend abgestimmt. Informationen zur Abstimmung werden zeitnah auf der Website der Stadt und auf Aushängen in den Oranienburger Schulen bekannt gegeben. Die Umsetzung der Gewinnervorschläge erfolgt dann bis zum Ende des nächsten Jahres. Darüber hinaus sind im Rahmen des Jugendforums 2022/23 zwei Veranstaltungen geplant. Am 26. März findet in der Stadtbibliothek eine Kreativ-Aktion statt, bei der die Wahlurne, die als Ideen-Box für die Vorschläge zum Einsatz kommen soll, gemeinsam gestaltet wird. Wer Lust hat mitzumachen, ist herzlich eingeladen. Die Aktion läuft von 11 bis 14 Uhr, eine flexible Teilnahme ist möglich, eine vorherige Anmeldung nicht notwendig. Wer Fragen zu seinen Vorschlägen hat, ist hier ebenfalls richtig. Christiane Schulz, Jugendforums-Beauftragte der Stadtverwaltung, ist ebenfalls vor Ort und hilft mit Tipps und Informationen gerne weiter.

Jugendforum-Treffen am 28. Juni im Oranienwerk

Am 28. Juni folgt schließlich das große Jugendforum-Treffen im Oranienwerk mit vielen Experten aus der Stadtverwaltung und Politik. An den vier Thementischen Klima und Umwelt, Stadtgestaltung, Schule und Bildung sowie Freizeit und Sport können die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer in lockerer Atmosphäre mit Fachleuten ins Gespräch kommen, ihre Ideen unter die Lupe nehmen lassen und sie gegebenenfalls zu konkreten Projekten weiterentwickeln. Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr. Wer teilnehmen möchte, wird um eine kurze Anmeldung gebeten. Diese kann entweder über eine Oranienburger Schule oder per Mail an jugendforum@oranienburg.de erfolgen. Schülerinnen und Schüler, die in Oranienburg wohnen, aber außerhalb der Stadt zur Schule gehen, geben in der Mail neben ihrem Namen, Alter und der Wohnadresse bitte auch den Namen ihrer Schule an. Das Jugendforums-Team der Stadtverwaltung setzt sich dann mit der jeweiligen Schule in Kontakt und erbittet eine Teilnahmeerlaubnis. Weitere Fragen zum Jugendforum 2022/23 gerne per Mail an: jugendforum@oranienburg.de

