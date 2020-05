Oranienburg

Wie Jörn Weimar, Vorstand der Oranienburger Kleiderkammer e.V., mitteilte, öffnet die Kleiderkammer am 7. Mai von 10 bis 16 Uhr testweise für Spender. „Die Kunden und Nutzer unserer Kleiderkammer brauchen uns auch während der Corona-Krise. In den letzten Wochen haben wir darum intensiv überlegt, wie wir unsere Dienste bei einer Lockerung der Beschränkungen wieder anbieten könnten. Fast alle unserer ausschließlich ehrenamtlichen Mitarbeiter gehören schon altersbedingt zur sog. Risikogruppe. Auch für unsere Kunden und Nutzer soll die Kleiderkammer kein Ort der Ansteckung sein“, so Weimer.

Während der Testphase werden Abläufe, Abstände sowie die praktische Umsetzung der Hygienemaßnahmen geprobt, „bevor wir hoffentlich in zwei Wochen dann auch wieder regulär für alle da sind, die uns wirklich brauchen.“ Man freue sich über jeden, der in dieser besonderen Zeit die Bedürftigen in Oranienburg mit gut erhaltener Kleidung und mehr unterstützt.

Von MAZonline