Oranienburger Kleiderkammer öffnet wieder regulär

Seit dem 25. Juni ist die Oranienburger Kleiderkammer wieder geöffnet. Auch mit den aktuell gültigen Einschränkungen der Umgangsverordnung des Landes Brandenburg wollen die ausschließlich ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Oranienburger Kleiderkammer für Bedürftige da sein. “Nicht zuletzt durch die großzügige Unterstützung des Oranienburger Lions Club konnten wir die Räume so einrichten, dass wir wieder Kleidung und mehr anbieten können.

Die wichtigsten Hinweise zur Umsetzung der Umgangsverordnung haben wir auf unserer Webseite www.oranienburger-kleiderkammer.de und in unserem kleinen Hygienekonzept aufgelistet“, erklärt Angelika Voigt von der Kleiderkammer. Die Öffnungszeiten sind immer donnerstags von 9 bis 17 Uhr in der Albert-Buchmann-Straße 15 in Oranienburg.

