Oranienburger Lichternacht: Familiäres Event mit der Muße zum Shoppen

Oranienburg

Zum dreizehnten Mal veranstaltet die City Gemeinschaft Oranienburg (CGO) am Freitag, 25. Oktober, ihre Lichternacht. Die Vorfreude merkt man jetzt schon allen Beteiligten spürbar an. „Wir freuen uns total, die Lichternacht ist für uns als CGO die größte Veranstaltung des Jahres“, blickt Stefan Wiesjahn, Geschäftsstraßenmanager der Stadt Oranienburg, voraus.

Lampionumzug startet am Bötzower Platz

Um 18 Uhr wird die Veranstaltung mit einem Lampionumzug am Bötzower Platz starten, angeführt wird dieser wieder vom Fanfarenzug der freiwilligen Feuerwehr aus Hohen Neuendorf. Auch das Oranienburger Kurfürstenpaar wird mit dabei sein, die in diesem Jahr ihr zehnjähriges Jubiläum feiern. Die Strecke führt dann über die Bernauer Straße, Stralsunder Straße, Schul- und Mittelstraße zurück zur Bernauer Straße. Die gesamte Strecke ist ab 18 Uhr bis 22 Uhr für den Verkehr gesperrt.

Livemusik und verlängerte Öffnungszeiten

Ansonsten wird es wieder ein buntes Treiben geben, viele Geschäfte haben bis 22 Uhr geöffnet, zudem wird es vor einigen Geschäften (Label, Friseursalon Hair Seasons, Touristeninformation und auf dem Fischerparkplatz) Livemusik geben. Auch der Kurfürstenpunsch wird vor der Touristeninformation am Schlossplatz ausgeschenkt. Die Ereignisse am Wochenende, Massenschlägerei bei einem Volksfest in der näheren Umgebung, sind auch an den Verantwortlichen der Lichternacht nicht vorbeigegangen. „Wir hoffen natürlich, dass alles friedlich bleibt, die Lichternacht ist ein familiäres Event zum Shoppen und Genießen“, so Stefan Wiesjahn.

Das Firmenwappen von Olaf Kölle ziert erstmals die Rückseite des Oranientaler. Quelle: Knut Hagedorn

Pünktlich zur Lichternacht wird auch der zweite Oranientaler erscheinen. „Wir haben im Vorjahr 600 Stück verkauft und demnach sehr erfolgreich“, so Wiesjahn. Diesmal ist erstmalig auf der Rückseite ein Unternehmen verewigt, nämlich Olaf Kölle mit seinem Firmenwappen. „Wir wollen mit dem Oranientaler weiter den Handel in Oranienburg stärken“, so Stefan Wiesjahn.

Von Knut Hagedorn