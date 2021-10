Oranienburger Lichtkultur 2021 lockt die Menschen auf die Straße

Oranienburg

„Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen“, singt die Frau mit der rauchigen Stimme. Sie steht in dem Geschäft an der Bernauer Straße, wo sie Stunden zuvor ein Keyboard kaufen wollte. Spontan hat sie im Kundengespräch für die Jam-Session zugesagt und wird von „Tinus & Ente“ virtuos auf der Gitarre begleitet. Alle drei improvisieren auch die nächsten Songs in der „Fundgrube“. „Schade, dass sich nicht noch mehr herein trauen“, sagt die Sängerin, die gerade von Berlin nach Oranienburg umgezogen ist. Ihr Künstlername: Urzula Amen.

Die „Oranienburger Lichtkultur 2021" hat am Freitag und Sonnabend zahlreiche Oranienburger in die Innenstadt gelockt. An der Bernauer Straße standen Lichtskulpturen und erstrahlte eine Open-Air-Galerie im Takt der Techno-Musik. Am ersten Abend war zudem ein Großteil der Geschäfte geöffnet. Für City-Manager Stefan Wiesjahn war die Veranstaltung trotz einiger Einschränkungen ein Erfolg, der noch ausgebaut werden könnte.

Vor der Ladentür, neben der eine E-Gitarre an die Fassade geschraubt ist, strömen die Leute vorbei. Viele haben ihre Kinder mitgebracht. Geschäftsstraßenmanager Stefan Wiesjahn zeigt sich im MAZ-Gespräch über die Resonanz des zweitägigen Events sehr zufrieden. „Die Leute haben das angenommen. Das finde ich ganz toll“, sagt er. Das Konzept ziele darauf ab, mit Lichteffekten und Musik den Verkehr in der Innenstadt zu entschleunigen und den Blick hierhin zu richten. Das habe hervorragend funktioniert. Auch die Zusammenarbeit mit dem Verein Kunstraum Oranienwerk habe großartig geklappt. Eine farbenfroh illuminierte Open-Air-Galerie ziert die Innenstadt.

Zufriedenheit über „Oranienburger Lichtkultur 2021“

Einziger Wermutstropfen war für ihn, dass am Sonnabend lediglich noch die Schloss-Parfümerie bis zum späten Abend geöffnet hatte. Am Abend zuvor seien es noch rund 70 Prozent der Geschäfte gewesen. Und die, die zusätzlich einen Stand aufgebaut hatten, seien „total happy“ gewesen mit dem Echo, darunter Café & Bäckerei von Plentz sowie das Restaurant Kioko-Sushi. Und selbst am Glühweinstand des Wahlkreisbüros von Björn Lüttmann, wo Spenden für die Glüxritter gesammelt wurden, musste erheblich nachgeordert werden.

Stefan Wiesjahn. Quelle: Helge Treichel

Betrieb herrschte auch in der Buchhandlung F.F. Runge. „Wir hatten niemals erwartet, dass es ohne Straßensperrung und Budenzauber so gut funktioniert“, sagt Mitarbeiterin Kerstin Wendt, die sei fünf Jahren hier beschäftigt ist. „Das hätte sicher noch mehr Atmosphäre gebracht“, ist sie überzeugt. Aber das Interesse sei groß gewesen, die zusätzliche Öffnungszeit habe sich gelohnt. Kunden hätten Adventskalender und Weihnachtsgeschenke gekauft – „das ging quer durchs Sortiment“, sagt sie. Das habe Spaß gemacht. Es habe nicht eine negative Begegnung gegeben. „Viele Leute haben wir zum ersten Mal gesehen.“ Um so erfreulicher falle die Bilanz aus, weil das Geschäft von der Lage her eher das „Schlusslicht“ der Festmeile war.

Lichtwächter in Jedi-Gewändern

Mittendrin bummert Techno-Musik aus den Lautsprechern. Nebelmaschinen machen den vielfach gescholtenen Boulevard zum Dancefloor und die Lichtinstallationen im Umkreis blinken im Takt dazu. Die Kinder haben ihre helle Freude an der Show und vor allem an der kleinen Kompanie von Leuchtpinguinen, welche die Veranstalter vor dem Mischpult Aufstellung nehmen ließen. Ein Knirps tanzt und liefert eine Show, als sei er das jüngste Mitglied der Blue-Man-Group.

Oranienburger Lichtkunst 2021. Quelle: Helge Treichel

Zu einem weiteren Magneten entwickeln sich an diesem Abend die drei Lichtwächter, die an der Schlossbrücke sitzen. Die markanten Umrisse ihrer Jedi-Gewänder zeichnen sich vor dem Abendhimmel ab. Und die Familien nutzen diese Kulisse, um ihre Kinder und Enkel auf dem Schoß der Lichtgestalten zu fotografieren. Fast die ganze Zeit über herrscht auf der Wiese ein ziemliches Gewusel. Und die Angehörigen stehen am Wegrand mit ihren Handys Spalier, um die Kleinen effektvoll in Szene zu setzen.

Positive Fazit vom City-Manager Stefan Wiesjahn

Das Fazit von Stefan Wiesjahn: „Für mich ist der große Zuspruch ein Zeichen, auf diesem Weg weiterzumachen.“ Konzept sei es gewesen, den Boulevard zu inszenieren. Und das sei aufgegangen. Dieses Format lasse sich noch weiterentwickeln, indem beim nächsten Mal, einige Nebenstraßen einbezogen werden und noch mehr Lichtpunkte geschaffen werden. „So können wir das Erlebnisgebiet noch vergrößern“, so der City-Manager enthusiastisch.

Von Helge Treichel