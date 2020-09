Oranienburger Lions Club präsentiert Adventskalender

Oranienburg

Ein stimmungsvolles Bild der Oranienburger Nicolaikirche zur Weihnachtszeit ziert den diesjährigen Adventskalender des Oranienburger Lions Club. „Es ist das einzige Projekt, welches wir in diesem Jahr durchführen können“, erläutert Marion Stein-Wilde, neben Präsident Friedemann Humburg verantwortlich für den Adventskalender. Man habe in den letzten Wochen alle Kräfte und Netzwerke mobilisiert, um den Kalender auf die Beine zu stellen, berichtet sie weiter.

Tolle Preise zu gewinnen

Für tolle Preise sorgt in diesem Jahr unter anderem der Kulturbrandenburgische Marineverein. „Es gibt eine Fahrt mit der Staatenyacht ’Sehnsucht’ zu gewinnen“, verrät Stein-Wilde. Diese gilt dann für zwölf Personen und führt zwei Stunden lang über die Havel. Aber auch ein Personal Yoga Training von Marion Voigt aus Lehnitz steht auf der Preisliste. Natürlich beteiligt sich auch Bäckermeister Karl-Dietmar Plentz an den Preisen, seine Oranienburger Filialen stellt er zudem als Verkaufspunkt für den Kalender zur Verfügung. „Es ist ein Projekt, welches wir natürlich in der Weihnachtszeit besonders gern unterstützen“, bekräftigt er.

Im Juni unterstützte der Lions Club die Oranienburger Kleiderkammer mit einer Spende. Quelle: Enrico Kugler

Begünstigt wird in diesem Jahr der Verein Lebenshilfe e.V. aus Oranienburg. „Die Bewohner, die sehr unter den Einschränkungen durch die Coronapandemie leiden, wünschen sich ein großes Fest“, berichtet Leiterin Uta Gerber. Man wünsche sich, dass viele Oranienburger einen der 2000 Kalender erwerben. Verkaufsstart ist der 15. Oktober, erhältlich ist der Kalender neben den Filialen der Bäckerei Plentz in der Tourist-Information, dem Lions Club Buchladen, der Runge Buchhandlung, dem Hammer Fachmarkt, der Schlossparfümerie und dem Blumenpavillon Leymann.

Von Stefanie Fechner