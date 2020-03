Oranienburg

Einkaufen, kleine Botengänge, der Gang zum Arzt: Alles, was sonst ganz selbstverständlich ist, wird in diesen Tagen vor allem für die älteren Einwohner Oberhavels zur Belastung. Sie gelten bei einer Infektion mit dem Corona-Virus als besonders gefährdet. Um ihnen den Alltag etwas zu erleichtern, rücken auch die Oranienburger zusammen.

Erste Hilfsangebote gehen ein

Am 13. März gründete der Oranienburger Axel Wolschke die Facebook-Gruppe „Nachbarn helfen Nachbarn Oranienburg 2020“. Seit 2013 wohnt der 45-Jährige in Oranienburg. „Ich hätte noch vor zwei Wochen nicht gedacht, dass sich die Situation so dynamisch entwickelt“, erzählt er gegenüber der MAZ. Auch die Krankheitsgeschichte seiner Mutter, deren Versorgung aber über Familienmitglieder gesichert ist, veranlasste ihn zur Gründung der Hilfsgruppe. „Es gibt so viele ältere Menschen, die niemanden haben der sich um sie kümmert. Da wollen wir ansetzen.“ Wir, das sind mittlerweile 130 Mitglieder der Gruppe (Stand 16. März). Dort trudeln nach und nach die ersten Hilfsangebote ein. „Einkaufen, zur Apotheke fahren, die Haustiere im Notfall zum Tierarzt bringen oder einfach nur miteinander spazieren gehen – von der 18-jährigen Schülerin bis zur 64-jährigen Seniorin ist aus jeder Altersstufe jemand vertreten.“ Allerdings bedauert Axel Wolschke, dass außer ihm und Gründungsmitglied Robert Friedrichs (49) keine Männer ihre Hilfe angeboten haben. „Aber das ändert sich hoffentlich noch“, so der Außendienstmitarbeiter.

Flyer werden in Haufluren ausgehangen

Um auch die Menschen außerhalb des Internets zu erreichen, läuft die Organisation im Hintergrund aktuell auf Hochtouren. „Wir wollen uns schnellstmöglich um Flyer kümmern, die wir dann in Hausfluren aufhängen, beim Bäcker auslegen und so breit wie möglich verteilen wollen, damit möglichst viele Menschen von dem Hilfsangebot erfahren“, so Axel Wolschke. Auf den Flyern werden Kontaktdaten hinterlegt sein, so dass sich hilfsbedürftige Oranienburger unkompliziert mit dem Team in Verbindung setzen können. Handgeschriebene Zettel sollen schon in einigen Hausfluren hängen, erzählt er. „Natürlich muss man auch rechtlich ein bisschen aufpassen. Was passiert, wenn jemand sich nicht an die Vereinbarungen hält?“, so der 45-Jährige. „Aber wir haben gesagt, wir machen das jetzt einfach. Es muss schnell gehen.“ Axel Wolschke betont, dass man mit der Gründung der Hilfsgruppe keine Panik verbreiten wolle. „Es ist einfach nur ein Hilfsangebot. Ich will mich auch überhaupt nicht damit profilieren. Wenn am Ende niemand Hilfe benötigt, dann freut uns das auch. Vielleicht kommen ja trotzdem nette Kontakte dabei heraus.“

Schneller Kontakt über Telefon

Robert Friedrichs, Inhaber vom „Biergarten am Lehnitzsee“, kümmert sich aktuell um die Erstellung der Flyer und finanziert diese auch. „Es ist ein absolut wichtiges Thema“, konstatiert er. Auch seine Mutter zählt zur Risikogruppe. „Es ist ein wahnsinniger Zulauf, den die Gruppe jetzt schon erfahren hat.“ Auch ihn überraschte die Entwicklung der Krise. „Vor einigen Tagen hätte ich nie mit einer Grenzschließung gerechnet, aber jetzt müssen wir wirklich anfangen zu handeln.“ Die weitere Organisation soll zügig voran gehen. „Wir wollen noch möglichst viele Menschen erreichen.“

Wer sich in der Gruppe engagieren möchte, aber auch Hilfesuchende können sich entweder per Facebook an die Gruppe „Nachbarn helfen Nachbarn Oranienburg 2020“ wenden oder die Telefonnummer 03301/57 56 443 wählen – dann hilft Axel Wolschke schnell und unkompliziert weiter. „Auch ältere Schüler, die nach ihren Übungen zu Hause helfen wollen, sind herzlich willkommen“. Der Organisator hofft, dass am Ende auch alle zu ihrem Wort stehen. „Ich denke schon dass die Leute Wort halten. Und je mehr sich mit uns engagieren, desto besser.“

Von Stefanie Fechner