Oranienburg

Aufgrund steigender Anzeigenzahlen zum Fahrraddiebstahl sowie steigender Unfallzahlen unter Beteiligung von Radfahrern wurden am Donnerstag durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Oberhavel Kontrollmaßnahmen in der Stadt Oranienburg durchgeführt. Radfahrer sowie ihre mitgeführten Fahrräder wurden kontrolliert und dabei festgestellte Ordnungswidrigkeiten geahndet. Zeitgleich observierten zivile Einsatzkräfte der Polizei am Donnerstag zuvor recherchierte Kriminalitätsschwerpunkte im Stadtgebiet.

38 Ordnungswidrigkeiten festgestellt

Im Rahmen der Kontrollen konnten 38 Ordnungswidrigkeiten festgestellt und verfolgt werden. Weiterhin wurden zwei Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz festgestellt und eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt.

Von MAZonline