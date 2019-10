Mit „Mausfried von der Havel“ zum Tombolagewinn

Oranienburg

Nachhaltig, regional und ohne große Umwege – wer seine Produkte am liebsten nach diesen Gesichtspunkten erwirbt, ist in diesen Tagen auf dem Regionalmarkt im Oranienburger Schlosspark genau richtig. Am Sonnabend und Sonntag können interessierte Besucher jeweils ab 10 Uhr im Bereich zwischen Schlosspark-Portal und der Orangerie über 70 Aussteller besuchen.

Einer von ihnen ist Rafael Kugel aus Berlin. Er ist mit seinem „Havelwasser“ vor Ort. „Das ist unser Gegenentwurf zum Alsterwasser. Statt Bier und Limo eben bei uns Birnensaft mit Wein“, erklärt der Diplom-Kaufmann. Auch andere Spezialitäten wie Kräuterlikör und Eierlikör sind an seinem Stand zu haben.

Dipl.Kfm. Rafael Kugel mit seinem „Havelwasser“ Quelle: Stefanie Fechner

Handwerklich geht es bei Manuela Malenz zu. Die Veltenerin vertreibt handgetöpferte Produkte wie Tassen, Teller, Schalen und Teelichthalter. „Für einen Teller sind etwa zwölf Arbeitsschritte notwendig“, verrät die Töpfermeisterin, die schon öfter am Regionalmarkt teilgenommen hat.

Töpfermeisterin Manuela Malenz aus Velten Quelle: Stefanie Fechner

Ornis (11) gewinnt Kartoffelschälwettbewerb

Zwischendurch gibt es immer wieder Aktionen zum Mitmachen an der Hauptbühne, wo Vivienne Netzband durch den Tag führt. Am Freitag war der Kartoffelschälwettbewerb die erste Attraktion. Pascal (11), Simon (11), Colin (10), Ornis (11), Raissa (10) und Nele (7) haben sich als Wettkämpfer eingefunden. Sie sind mit ihren Eltern aus Brandenburg an der Havel und Berlin zum Regionalmarkt gekommen. Mit jeweils einer Kartoffel und einem Schäler ausgestattet traten die sechs gegeneinander an. Am Ende konnte Ornis den Wettbewerb für sich entscheiden, was mit einer Frisbeescheibe belohnt wurde. Anschließend folgte um 11.45 Uhr die Tombola. Dort stand „Mausfried von der Havel“, der sonst im Kreismuseum Oberhavel zu Hause ist, Vivienne Netzeband als Glücksmaus zur Verfügung.

Die gewonnenen Sattelschoner wurden kurzerhand umfunktioniert Quelle: Stefanie Fechner

Weiter vorn ist auch die Agrar GmbH Bergsdorf ( Zehdenick) vertreten. Inhaber Christoph Lehmann stellt dort seine Direktvermarktung von frischem Rindfleisch vor. Seit Juni 2019 hat der Betrieb sein Haltungskonzept vervollständigt, so dass jetzt von der Geburt des Rindes über die Aufzucht bis hin zur Schlachtung und Verarbeitung alles in der Hand der Agrar GmbH liegt.

Am Sonntag sucht Oranienburg den Schlossparkstar

Auch die nächsten Tage auf dem Regionalmarkt bieten ein großes Programm für Groß und Klein. So ist an jedem Markttag die Märchenhexe vor Ort, die jeweils um 14 Uhr eine Lesung für die jüngeren Besucher bietet. Außerdem kann man sich an den Wildkräuterführungen durch den Schlosspark mit Martina Bauer beteiligen. Bei ihr kann man im Anschluss an die Wanderung sein eigenes Kräutersalz herstellen. An allen Veranstaltungstagen findet um 11.45 und 14.30 die Tombola statt.

Am Sonnabend wird Bürgermeister Alexander Laesicke den Regionalmarkt um 14 Uhr offiziell eröffnen, auch das Kurfürstenpaar und Hoheiten aus der Region werden sich die Ehre geben. Außerdem wird es um 14.15 einen Seifenblasen-Flashmob geben. Für die musikalische Umrahmung sorgt ein Elton John Imitator und der Shantychor des Kurbrandenburgischen Marinevereins „Sehnsucht“.

Highlight am Sonntag wird der Wettbewerb „ Oranienburg sucht den Schlosspark Star“ (OsdSpS). Sieben Talente aus Oranienburg und der Region stellen sich dann einer Jury vor. Außerdem wird sich Nicole Müller, Tiertrainerin aus Berlin mit ihren tierischen Lieblingen vorstellen. Wer es nicht ganz so rasant mag, wird beim Schneckenrennen an der richtigen Adresse sein. Der Eintritt zum Regionalmarkt ist an allen Tagen frei.

Von Stefanie Fechner