Oranienburger Schlosshafen und Reisemobilstellplatz öffnen wieder für alle Besucher

Oranienburg

Endlich Urlaub für alle: Ab Montag, 25. Mai 2020, darf wieder jeder zum Schlosshafen Oranienburg schippern oder den angrenzenden Reisemobilstellplatz anfahren – egal, ob sich an Bord eigene Toilette und Dusche befinden. Spätestens zu Pfingsten, ist Hafenmeister Thomas Ahrens sicher, werden die meisten der 26 Parzellen auf dem Stellplatz belegt sein. Anfragen von Reisemobilisten bekomme er inzwischen wieder am laufenden Band. „Da die Entwicklung ja von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich ist, fragen die Leute natürlich, ob wir wirklich schon wieder offen haben,“ berichtet Ahrens. Sobald sich das komplett rumgesprochen habe, könne es durchaus sein, dass der Platz wie fast in jeder bisherigen Saison aus allen Nähten platzt. Im Rahmen der am 8. Mai 2020 von der Landesregierung beschlossenen Lockerungen der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie galt die Öffnung des Schlosshafens samt Reisemobilstellplatz am 15. Mai erst einmal nur für Reisende mit „autarkem Sanitärsystem“. Ab 25. Mai nun dürfen die Sanitäranlagen vor Ort wieder genutzt werden. Thomas Ahrens und Kollegen sind fortan wieder montags bis sonntags zwischen 9 und 18 Uhr im Einsatz am Schlosshafen.Die aktuellen Abstands- und Hygieneregeln müssen die Gäste natürlich auch dort einhalten.

Anzeige

Von MAZonline